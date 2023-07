Sondaggi politici 19 luglio, il caso Santanchè e il voto ai partiti

Nuova tornata di sondaggi politici, stavolta dedicata non solo al possibile voto ai partiti, ma anche all’attualità del momento. Chi voterebbero gli italiani qualora si andasse oggi, mercoledì 19 luglio alle urne? scopriamolo insieme, e vediamo anche cosa ne pensano i nostri connazionali del presidente del Consiglio, del Ministro Santanchè e altro ancora.

Dal Presidente al caso Santanché

Stavolta ci affidiamo a Termometro Politico per scoprire quali sono i pareri degli italiani in merito ai sondaggi politici e alle questioni d’attualità del nostro paese. Partiamo subito con la prima domanda:

Ha fiducia nel Presidente del Consiglio Giorgia Meloni?

Molto 26,5%

Abbastanza 16,5%

Poco 12,7%

Per nulla 43,8%

Non so/preferisco non rispondere 0,5%

I numeri sono abbastanza indicativi, la Meloni non è particolarmente amata dai votanti di altri partiti, ed ecco perché si spiega come la maggioranza degli italiani non ha fiducia in lei, nonostante sia il primo partito del paese in termini di preferenze al voto. Insomma, il suo elettorato è forte, ma i suoi detrattori sono molto più numerosi. Il problema è che questi detrattori sono dispersi e non si sentono rappresentati da un preciso partito di opposizione. A questo punto concentriamoci sui quesiti relativi al caso Santanchè.

Secondo lei, visti i casi di Del mastro, di Santanché e del figlio di La Russa è in corso un attacco della magistratura al Governo?

Sì, come già avvenuto durante i governi Berlusconi la magistratura si vendica per riforme non gradite e cerca di ostacolare il Governo con i propri mezzi 35,2%

In parte sì, ma solo per alcune delle indagini in corso 12,0%

No, i casi sono reali, ci sono stati reati. Probabilmente il fatto che coinvolgono la politica, però, accentua l’attenzione dei magistrati 16,7%

No, coloro che gridano alla giustizia a orologeria cercano solo di delegittimare un organo importantissimo come la magistratura, ed è grave 34,3%

Non so/preferisco non rispondere 1,8%

Ecco la domanda:

Un po’ a sorpresa si nota un sostanziale equilibrio tra innocentisti e colpevolisti.

Il ministro Santanché secondo lei dovrebbe dimettersi viste le accuse e le indagini in corso?

Sì, le accuse sono gravi, ha avuto dei comportamenti disonesti non compatibili con una carica ministeriale 49,5%

Penso che dovrebbe dimettersi dopo l’eventuale rinvio a giudizio 15,2%

Penso che dovrebbe dimettersi solo dopo l’eventuale condanna definitiva 18,2%

No, si tratta di accuse strumentali, che emergono solo ora che ha un incarico come ministro 14,9%

Non so/preferisco non rispondere 2,2%

Sondaggi politici, il voro ai partiti

Vediamo quindi se anche il quesito successivo conferma questo dualismo:

Eccoci finalmente giunti all’essenza dei sondaggi politici di oggi 19 luglio. Chi voterebbero gli italiani? Vediamo le percentuali raccolte da Termometro Politico:

Fratelli d’Italia 29,1%

PD 19,8%

Movimento 5 Stelle 16,2%

Lega 9,1%

Forza Italia 7,5%

Azione 3,6%

Sinistra Italiana/Verdi 2,8%

Più Europa 2,4%

Per l’Italia con Paragone 2,3%

Italia Viva 2,3%

Unione Popolare 1,5%

Democrazia Sovrana e Popolare 1,3%

Altri 2,1%

Ecco infine l’ultima domanda, quella relativa al possibile salario minimo garantito di cui si sta dibattendo in questi giorni:

Sarebbe a favore di un salario minimo per tutti di 9 euro lordi all’ora?

Sì, è necessario, vi sono troppi casi di sfruttamento della manodopera 53,5%

Sì, sono a favore, ma escludendo alcune categorie come l’agricoltura, il lavoro domestico, l’assistenza agli anziani 6,3%

No, un salario minimo ci vuole, ma 9 euro sono troppi, soprattutto in alcune aree del Paese. Si rischia un aumento della disoccupazione 8,9%

No, il salario dovrebbe essere generato solo dall’incontro della domanda delle imprese e dell’offerta del lavoratore 24,2%

Non so/non intendo rispondere 7,1%

Riassumendo…