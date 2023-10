È un momento d’oro per la Lega di Salvini: questo è quanto emerge dagli ultimi sondaggi politici della Supermedia Agi YouTrend. Il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri è stato infatti premiato nelle intenzioni di voto grazie alla sua linea dura sui migranti. Intanto, il ministro delle Infrastrutture, ha anche promosso a Milano una manifestazione “in nome di Oriana Fallaci per difendere l’Occidente”.

Ha ovviamente auspicato che il conflitto finisca in tempi brevi e che ci siano il meno vittime possibili su entrambi i fronti.

Quando si vedono, però, in mezza Europa delle manifestazioni che inneggiano ad Hamas, musei chiusi, scontri con la polizia e chiese/sinagoghe oggetto di attacchi, ha aggiunto, non si può restare zitti.

C’è poi un altro importante sondaggio effettuato in questi giorni da Tecné per Rti che ha chiesto agli italiani con chi si schierano nel conflitto in Medio Oriente. Ecco tutti i risultati.

Con chi si schierano gli italiani

Gli ultimi sondaggi politici del 18 ottobre di Swg rivelavano che gli italiani erano divisi tra Israele e Hamas. Oggi ne arriva un altro realizzato da Tecné per Rti. Ebbene, alla domanda: “Hamas rappresenta la maggioranza dei palestinesi”, il 15% ha risposto di Si, il 67% No e il 18% ha risposto di Non sapere. È stato poi chiesto nell’attacco di Hamas a Israele con chi si schierassero e la risposta è stata per il 62% con Israele, per il 4% non Hamas, per il 18% con nessuno dei due mentre il 16% ha risposto di essere incerto.

La domanda successiva fatta agli italiani è stata “è giusto che Israele invada Gaza?”. In questo caso il 56% ha detto di No, il 21% di Si e il 23% di non sapere. Inoltre è stato chiesto se si temono degli attentati di matrice fondamentalista in Italia. Il 59% ha detto di Si, il 25% di No e il 16% di non sapere. Infine l’ultima domanda posta è stata la seguente: “teme un allargamento del conflitto ad altri paesi?”.

Dal risultato emerge la preoccupazione dei cittadini in quanto il 56% ha detto di Si, il 22% di No e il 22% di non sapere.

Come ogni settimana è arrivata la Supermedia Agi YouTrend che è la media ponderata dei sondaggi politici delle ultime due settimane. Ebbene, da essa emerge un quadro politico stabile con la Lega che è tornata a volare: è quasi arrivata al 10%.

I risultati sono i seguenti: Fratelli d’Italia resta stabile al comando arrivando al 28,7%, perde però lo 0,2% rispetto a due settimane fa (5 ottobre). Anche il Partito Democratico perde lo 0,1% e si porta al 19,6% mentre il Movimento Cinque Stelle scivola nel baratro: perde, infatti, lo 0,6% scendendo al 16,1%. Come detto, il partito che guadagna di più in questo momento è la Lega che sale al 9,8% (+0,5%) mentre Forza Italia resta stabile al 7,2%.

Per quanto riguarda i partiti minori, Azione di Calenda perde lo 0,3% e si porta al 3,6%, Verdi/Sinistra crescono di uno 0,1% e si portano al 3,5% mentre Italia Viva cresce dello 0,1% e si porta al 2,7%. Perde, invece lo 0,2% +Europa che si porta al 2,3% così come ItalExit che scende all’1,8%.

Riassumendo…

1. Dagli ultimi sondaggi politici della Supermedia Agi You Trend emerge il buon momento della Lega che arriva al 9,8%

2. Male invece il Movimento Cinque Stelle che crolla dello 0,6%

3. È stato poi chiesto agli italiani (sondaggi Tecné) con chi si schierano nel conflitto in Medio Oriente. La risposta è ovviamente con Israele.

[email protected]