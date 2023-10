Com’era prevedibile, stavolta i sondaggi politici si concentrano tutti sul nuovo conflitto israelo-palestinese, ma come al solito ampio spazio anche alle preferenze degli italiani verso i partiti. Si aggiornano gli studi effettuati dai sondaggisti con le nuove rilevazioni relative a oggi, mercoledì 18 ottobre. Chi voterebbero gli italiani e cosa ne pensano della guerra in Medio Oriente? Scopriamolo subito.

Il voto ai partiti e non solo

Chi voterebbero gli italiani se si andasse oggi alle urne? Il quadro disegnato da SWG per conto di La7 è ancora una volta chiarissimo.

FRATELLI D’ITALIA 28,4

PARTITO DEMOCRATICO 19,6

MOVIMENTO 5 STELLE 16,1

LEGA 10,2

FORZA ITALIA 6,4

AZIONE 4,0

VERDI E SINISTRA 3,6

+EUROPA 2,5

ITALIA VIVA 2,5

PER L’ITALIA CON PARAGONE 1,8

UNIONE POPOLARE 1,4

NOI MODERATI 1,0

ALTRE LISTE 2,5

NON SI ESPRIME 40%

Prevale una netta supremazia da parte diche conserva quasi 9 punti percentuali sul PD, conservando sostanzialmente lo stesso gap che c’era la scorsa settimana. Ma vediamo i numeri:

Continua iil successo della Meloni che ora però dovrà dare seguito a tale favore, in quanto è attesa dalla Legge di Bilancio con la Manovra 2024, su tutte lo scottante questione delle pensioni, con Quota 84 possibile soluzione per le donne. Rimangono quasi invariate anche le altre posizioni, com il Movimento 5 Stelle che si piazza sempre terzo a completare il podio e la Lega che ormai sembra aver superato il suo momento difficile e si staglia quarta con un rassicurante 10,2%. Ma passiamo a questo punto all’altro quesito, ossia una serie di domande relative all’attacco di Hamas e alla conseguente minaccia di Israele di voler mettere Gaza a ferro e fuoco. Ecco la prima domanda:

Secondo lei quale delle due fazioni è maggiormente responsabile per lo scoppio del conflitto?

entrambe le fazioni sono colpevoli allo stesso modo 37%

Hamas 37%

israeliani 32%

non saprei 12%

Sondaggi politici, gli altri quesiti sulla guerra tra Israele e Palestina

Si fa alquanto sorprendente la risposta degli italiani intervista in merito ai sondaggi politici relativi alla guerra in Medio Oriente.

Quanto è preoccupato per il conflitto in corso tra Israele e Hamas?

Nonostante l’opinione dei media, che imputano le principali colpe ad Hamas, in quanto terroristi, c’è chi in fondo riconosce ad Israele molte delle colpe di tale situazione, visto che in effetti la storia della Palestina è ormai una vicenda che fa storcere io naso a molti. Ma proseguiamo con gli altri quesiti che entrano più nel merito della vicenda:

In questo caso, la risposta che prevale è “abbastanza preoccupati” con un secco 48% che rende chiaro il sentimento dei nostri connazionali.

Ritiene che il recente attacco da parte di Hamas verso Israele costituisca…

una mossa insensata che non fa che ritorcersi contro i palestinesi 85% d’accordo – 15% in disaccordo

un atto terroristico di inaudita crudeltà, un attentato intollerabile al popolo israeliano 84% – 16%

una reazione comprensibile dopo anni di repressione da parte delle autorità israeliane 50% – 50%

l’unico modo possibile per cercare di affermare i diritti dei palestinesi 33% – 67%

In questo momento lei si sente più vicino…

alla comunità israeliana 25%

alla comunità palestinese 10%

a entrambe 30%

a nessuna delle due 21%

non saprei 14%

