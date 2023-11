Proseguono gli studi degli esperti i merito ai sondaggi politici. Le analisi stavolta si sono concentrate sul carovita e sulla manovra della Meloni. Scopriremo inoltre chi voterebbero gli italiani se si andasse alle urne oggi, lunedì 20 novembre. Insomma, come al solito, ampia pagina dedicata al parere dei nostri connazionali in merito alla situazione politica del nostro paese.

Il voto ai partiti e non solo

Per prima cosa, partiamo dai risultati relativi alle preferenze degli italiani sui partiti. Non ci sono aggiornamenti negli ultimi giorni, quindi dobbiamo affidarci nuovamente a ciò che ha stabilito SWG la volta scorsa.

FRATELLI D’ITALIA 29,1

PARTITO DEMOCRATICO 19,7

MOVIMENTO 5 STELLE 16,2

LEGA 9,4

FORZA ITALIA 6,7

AZIONE 3,9

VERDI E SINISTRA 3,6

ITALIA VIVA 3,0

+EUROPA 2,5

PER L’ITALIA CON PARAGONE 1,9

UNIONE POPOLARE 1,2

NOI MODERATI 1,1

ALTRE LISTE 1,7

NON SI ESPRIME 45%

Ecco le percentuali di voto su un campione di 800 intervistati:

Rimane ampio quindi il distacco di Fratelli d’Italia nei confronti del PD, secondo in classifica. Sono quasi 10 i punti percentuali che li dividono. Si rifà sotto invece la Lega che intravede il 10%, ma rimane comunque nettamente al di sotto del punteggio ottenuto dal Movimento 5 Stelle, il quale è attualmente il secondo partito del paese. Rimane nella sua media ormai perenne Forza Italia. Insomma, questo il quadro dei sondaggi politici per quanto riguarda i partiti. Per scoprire ora cosa ne pensano gli italiani degli altri quesiti di maggiore attualità, ci affidiamo allo studio effettuato da Emg. La manifestazione organizzata dal PD a Roma per parlare di Opzione Donna e delle altre scelte poco apprezzate di Fratelli d’Italia non è stata l’unica protesta del momento. Anzi, senza dubbio lo sciopero del 17 novembre è stato un evento molto più importante. Vediamo cosa ne pensano gli italiani a tal proposito:

Ritiene che lo sciopero generale contro la manovra del Governo proclamato da CGIL e UIL sia giusto e motivato?

Sì 38%

No 35%

Non sa/non risponde 27%

Sostanziale equilibrio dunque per quanto riguarda il parere degli italiani in merito alla scelta di scioperare dei lavoratori.

Sondaggi politici, gli altri quesiti

Si cambia completamente registro per il prossimo quesito offerto da Emg, pur rimanendo però all’interno di quelle che sono le decisioni del nuovo Governo Meloni. Si torna a tal proposito a parlare di salario minimo. Cosa ne pensano gli italiani?

Lei e’ favorevole all’introduzione del salario minimo?

Sì 75%

No 14%

Non sa/non risponde 11%

Sembra non avere il minimo dubbio l’elettorato in questo caso, schiacciante supremazia del si a favore del salario minimo. Chiudiamo con una domanda particolarmente interessante, ossia il giudizio degli italiani in merito al lavoro svolto dal Governo. In special modo, quelli che potrebbero essere considerati i suoi punti forti:

Secondo lei su quali di questi punti la manovra del governo dovrebbe essere modificata? (Possibili più risposte):

Sanità 75%

Carovita 70%

Pensioni 69%

Salari 68%

Fisco 66%

Altro 18%

Nessuno 3%

Non sa/non risponde 4%

Questo dunque il quadro politico completo relativa all’attuale situazione neo nostro paese. Secondo gli italiani quindi il Governo Meloni al momento deve farsi carico di questi precisi impegni, su tutti quello relativo alla sanità nazionale. Come abbiamo visto però c’è particolare preoccupazione anche per il carovita, il quale rappresenta il secondo punto della classifica.

