Torna l’ormai consueto appuntamento con i sondaggi politici. Ecco i nuovi studi aggiornati a oggi, lunedì 19 febbraio. Oltre al consueto approfondimento dedicato alle preferenze degli italiani sui nostri partiti, daremo uno sguardo attento a quelle che sono le percentuali relative alle risposte sui quesiti dedicati alle prossime elezioni europee.

Il voto ai partiti

Partiamo come sempre con il voto ai partiti. Per scoprire quali sono le percentuali offerte ci siamo affidati ai sondaggi politici di Tecnè per conto di RTI.

Fratelli d’Italia 28,4%

PD 19,8%

m5s 16,2%

Forza Italia 9,1%

Lega 8,2%

azione 3,9%

verdi-si 3,8%

Italia Viva 3%

+europa 2,4%

altri partiti 5,2%

Ecco la classifica:

Questa la classifica dedicata ai partiti politici in base alle preferenze degli italiani intervistati. Ancora una volta possiamo vedere il netto vantaggio che Fratelli d’Italia conserva nei confronti del PD. Situazione stabile anche nelle altre posizioni, a parte il risultato di Forza Italia che, secondo Tecnè, anche questa volta è in vantaggio rispetto alla Lega di Salvini. Probabilmente a pesare potrebbe essere stato anche il battibecco tra lo stesso Salvini e il comune di Bologna dopo le polemiche su Città 30, visto che il vicepremier, dopo aver spinto fortemente verso un uovo Codice della Strada più severo e intransigente, ha poi fatto marcia in dietro su questo argomento.

Sondaggi politici, gli altri quesiti

E passiamo a questo punto alle domande relative alle prossime elezioni europee. Per scoprirlo ci siamo affidati ai sondaggi politici offerti dall’Istituto Piepoli per conto di Rai News 24. Ecco il primo quesito:

Lei per chi pensa di votare alle elezioni europee?

IL CENTRO DESTRA 47%

IL CENTRO SINISTRA 46%

ALTRO 1%

Non so ancora 6%

Non è proprio perfetta parità, ma quasi. Le possibili coalizioni di destra e di sinistra quindi si daranno molto probabilmente grande battaglia alle prossime elezioni europee.

Ha fiducia nell’Europa?

MOLTO 25%

ABBASTANZA 42%

POCO 15%

PER NULLA 5%

Senza opinione 10%

Non proprio plebiscitario, ma rimane comunque un certo favore e una buona fiducia nei confronti dell’Europa.

Ha fiducia nell’Europa per schieramento politico?

CENTRO DESTRA 75%

CENTRO SINISTRA 81%

M5S 62%

Molto più diversificato e di difficile interpretazione invece il dato relativo allaofferta nelle varie coalizioni, con il Movimento 5 Stelle come unico partito visto fuori da una eventuale alleanza con il centrodestra o con il centrosinistra:

Il quesito più interessante però è quello che segue e che riguarda proprio le possibili coalizioni, ossia quali partiti dovrebbero allearsi tra loro alle elezioni europee:

Con chi si dovrebbe fare il Centrosinistra?

TUTTI INSIEME (PD con M5S, +EUROPA, VERDI-SINISTRA, AZIONE, ITALIA VIVA) 25%

PD con M5S e VERDI-SINISTRA 21%

PD con AZIONE (Calenda) e ITALIA VIVA (Renzi) 10%

Non sa 44%

Con chi si dovrebbe fare il Centrosinistra?

(per schieramento politico)

TUTTI INSIEME (PD con M5S, +EUROPA, VERDI-SINISTRA, AZIONE, ITALIA VIVA) 53%

PD con M5S e VERDI-SINISTRA 35%

PD con AZIONE (Calenda) e ITALIA VIVA (Renzi) 7%

Non sa 5%

I punti chiave…