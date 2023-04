Sondaggi politici 19 aprile, faccia a faccia tra Fratelli d’Italia e PD

Cari appassionati del linguaggio e delle dinamiche del politichese, nuovo appuntamento con i sondaggi politici relativi ai partiti italiani. Ecco l’aggiornamento di oggi, mercoledì 19 aprile 2023. Stavolta ci affidiamo agli studi effettuati da Proger IndexResearch per conto di Piazza Pulita, il programma in onda su La7.

Sondaggi politici 19 aprile

Come al solito partiamo con il piatto forte, ossia i sondaggi politici relativi alle preferenze di voto degli italiani. Chi voterebbero oggi i nostri connazionali se fossero chiamati alle urne? Ecco le percentuali di preferenza:

FdI: 29,5

PD: 20,3

M5S: 15,6

Lega: 8,9

Azione/IV: 7,8

FI: 6,5

Verdi/SI: 3,3

+Europa: 2,6

Per l’Italia con Paragone: 1,9

Altri: 3,6

Ancora una volta assistiamo a una netta supremazia da parte del partito attualmente al governo, ossia quello della Meloni neo premier. Si tratta comunque di un quadro interessante, poiché ci mostra per l’ennesima volta il chiaro distacco che però il PD se mettendo nei confronti di tutti gli altri, mostrando una evidente spaccatura per gli italiani verso gli altri partiti del centro destra. Insomma, a parte Fratelli d’Italia, la Lega e Forza Italia non se la passano benissimo, surclassati appunto non solo dal Partito Democratico, ma anche dal Movimento 5 Stelle che, nonostante il netto calo subito dolo l’arrivo della Schlein, continua a mettere un certo distacco nei confronti della formazione capitanata da Salvini.

Gli altri studi

Passiamo ora a quello che potrebbe essere il main event della giornata, ossia il vero e proprio faccia a faccia tra la Meloni e la Schlein, da un po’ di tempo segretario del PD e nuova portabandiera del centro sinistra. Partiamo dalla premier. A tal proposito i sondaggisti hanno chiesto:

Può esprimere il suo livello di gradimento sulle proposte di Giorgia Meloni sui temi che ora le leggerò? (somma molto+abbastanza):

Ed ecco la risposta degli italiani traslata in percentuali di preferenze:

Economia: 35,6

Europa: 38,9

Lavoro: 31,8

Ambiente: 32,6

Guerra: 43,7

Diritti Civili: 40,5

Immigrazione: 44,9

Sicurezza: 48,6

Eco invece cosa ne pensano in merito alle proposte presentate invece dalla sua principale oppositrice.

Può esprimere il suo livello di gradimento sulle proposte di Elly Schlein sui temi che ora le leggerò? (somma molto+abbastanza):

Economia: 28,6

Europa: 36,2

Lavoro: 29,2

Ambiente: 49,6

Guerra:36,6

Diritti Civili: 53,2

Immigrazione: 30,8

Sicurezza: 28,7

Ma lasciamo la parola aii effettuati dai sondaggisti con la testuale domanda rivolta al campione:

Insomma, il quadro è chiaro. Il PD si sta facendo preferire in merito a diritti civili (scontato che la sinistra sia più avanti in questo) e ambiente (anche qui poco ci dobbiamo sorprendere), mentre per questioni di carattere economico o, se vogliamo, più pratico, come la guerra, l’immigrazione e la sicurezza, prevale ancora nettamente il centro destra della Meloni, del resto anche in questo caso parliamo di un cavallo di battaglia da parte della coalizione presa in esame.