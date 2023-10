Sondaggi politici al 16 ottobre: Centrodestra avanti tutta, arretrano Pd e M5

I nuovi sondaggi politici di Termometro Politico vedono i partiti del Centrodestra in crescita. Fratelli d’Italia è al 29,8%, la Lega raggiunge il 9,6% mentre Forza Italia si attesta al 6,4%. In calo invece Pd e Movimento 5 Stelle, che fanno segnare rispettivamente il 19% e il 16,3%. Nel corso dell’ultima settimana, in base alle interviste effettuate tra il 10 e il ottobre, Azione è in rialzo dello 0,1% per un valore pari al 3,6%. Cresce nel frattempo la fiducia sulla premier Giorgia Meloni, tornata a quota 42%, anche se gli italiani che si professano contrari sono la maggioranza (57,6%).

Sondaggi politici 16 ottobre 2023: le intenzioni di voto degli italiani secondo Termometro Politico

Ecco i dati dell’ultima rilevazione settimanale di Termometro Politico, dopo oltre 3.800 interviste raccolte tra il 10 e il 12 ottobre.

Fratelli d’Italia: 29,8%

Partito democratico: 19,0%

Movimento 5 Stelle: 16,3%

Lega: 9,6%

Forza Italia: 6,4%

Azione: 3,6%

Sinistra Italiana / Verdi: 2,9%

Italia Viva: 2,6%

+Europa: 2,6%

ItalExit Paragone: 2,3%

Unione Popolare: 1,5%

Democrazia Sovrana Popolare: 1,5%.

A livello politico, invece, i partiti di Centrodestra sono tutti in positivo e spicca sempre il partito di Giorgia Meloni. In calo invece Partito democratico e Movimento 5 Stelle.

Sondaggi Termometro Politico sulla guerra tra Israele e Hamas

Il 54,9% degli italiani intervistati sulla guerra tra Israele e Hamas si schiera a favore degli israeliani. Colpisce comunque il dato relativo all’appoggio per i miliaziani palestinesi, pari al 37,6%. Tra coloro che sono favorevoli alla causa di Tel Aviv, il 20,5% sostiene comunque di essere contrario all’assedio alla Striscia di Gaza, invece il 33,2% di coloro che sostengono la causa palestinese non approva le azioni terroristiche compiute contro i civili d’Israele.

Per quanto riguarda invece la posizione assunta dal nostro governo sulla guerra in corso tra Israele e Hamas, il 44,8% ritiene che l’esecutivo Meloni sia troppo dalla parte di Israele, il 41,9% considera condivisibile la vicinanza con gli israeliani, mentre per un 5,7% il governo italiano starebbe difendendo Israele in maniera troppo timida.

Sondaggi politici al 16 ottobre: Centrodestra avanti tutta, arretrano Pd e M5

Un ultimo sondaggi in relazione al rischio terrorismo in Italia ed Europa. Il 38,8% teme che la guerra tra Israele e Hamas possa essere alla base di un possibile attacco terroristico, mentre il 41,1% sostiene che il rischio c’è ma non è così elevato. Un altro 16,5% ritiene che non vi saranno ricadute nel Vecchio Continente, dato che il conflitto è una questione locale.

Riassumendo

– Termometro Politico ha intervistato più di 3.800 persone per l’ultima rilevazione settimanale di ottobre.

– I partiti di Centrodestra sono tutti in positivo. Spicca in particolare Fratelli d’Italia, ora al 29,8%.

– In calo invece troviamo Partito democratico e Movimento 5 Stelle, nonostante i buoni risultati delle ultime settimane.

– La fiducia sulla premier Giorgia Meloni è tornata a salire, ma il giudizio complessivo degli italiani rimane negativo.

– Secondo il campione di italiani intervistato da Termometro Politico, il 54% si ritiene pro Israele mentre il 37% dalla parte dei miliziani di Hamas.