Sondaggi politici 16 giugno: dopo la scomparsa di Berlusconi, FI sorvegliato speciale

Le conseguenze della morte di Silvio Berlusconi non sono ancora visibili negli ultimi sondaggi politici. Già nei prossimi giorni, però, sul piano del clima di opinione, si potrebbero notare i primi effetti.

Sicuramente la grande incognita del momento è Forza Italia. Con l’uscita di scena di Berlusconi, infatti, gli eletti potrebbero trovare una nuova collocazione così come i voti. L’osservata speciale è poi la Sicilia, regione nella quale il partito del Cavaliere ha sempre avuto un grande bacino di consensi.

Intanto prende quota la nomina di Tajani come presidente pro-tempore del partito. Tale scelta, come spiegano delle fonti qualificate di Fi, non è contestabile perché si tratta della figura con il più alto grado nominata dall’ex premier. Si saprà, in ogni caso, qualcosa in più sul futuro di Forza Italia nella giornata di oggi. A nominare il reggente, da statuto, sarà il Consiglio nazionale convocato dal Comitato di presidenza.

Cosa ne pensano gli italiani della scomparsa del Cavaliere

Silvio Berlusconi è stato un uomo molto amato e odiato.

Proprio per questo gli ultimihanno cercato di fotografare i sentimenti degli italiani nei confronti dell’ex premier. Alla domanda: “lei manterrà personalmente un ricordo di Berlusconi…”, il 55% ha risposto positivo, il 38% negativo e il 7% ha risposto di non sapere.

Alla seconda domanda “a suo parere con il Cavaliere, l’Italia….”, il 47% ha risposto che si è modernizzata, il 35% che è iniziato il suo declino e il 18% ha risposto di non sapere.

“Quale di queste due affermazioni, a proposito della destra attuale, condivide maggiormente…”, il 39% ha risposto a pari merito che la destra attuale è diversa da quella berlusconiana e che la destra attuale è la naturale erede di Berlusconi.

Infine, il 22% non ha risposto.

L’ultima domanda posta agli intervistati è chi tra le forze attualmente all’opposizione potrà attrarre l’elettorato dell’ex premier. Ebbene, il 34% ha risposto le formazioni di Renzi e Calenda, il 16% il Partito Democratico, l’8% il M5S e il 21% non ha saputo rispondere.

Sondaggi politici 16 giugno: dopo la scomparsa di Berlusconi, FI sorvegliato speciale

La situazione italiana, a seguito della scomparsa di Berlusconi, fotografata dalla Supermedia Agi You Trend è pressoché stabile. Dagli ultimi sondaggi politici, infatti, si evince che Fratelli d’Italia è al 28,8% contro il 29% di due settimane fa (perde lo 0,2%).

Il Partito Democratico, invece, perde lo 0,4% e si porta al 20,2% mentre il Movimento Cinque Stelle guadagna lo 0,1% portandosi al 15,8%. Anche la Lega registra un segno positivo, guadagna infatti lo 0,2% e si porta al 9,2%. Bene anche Forza Italia che guadagna lo 0,2% arrivando al 7,3%.

Azione di Calenda, invece, perde lo 0,2% scivolando al 3,9% mentre Italia Viva di Renzi guadagna quanto perso dal partito ex amico portandosi al 3,2%. Situazione pressoché stabile, invece, per Verdi-Sinistra che perdono uno 0,2% arrivando al 2,9% a differenza di +Europa che guadagna lo 0,4% portandosi al 2,5%. Infine Italexit è stabile al 2,2%, Unione Popolare guadagna lo 0,3% e si porta all’1,5% mentre Noi Moderati guadagna lo 0,1% e arriva all’1,1%.

Come dice Mark McKinnon “i sondaggi politici sono come la fotografia di un istante, ma la politica è un film che si svolge nel tempo.”

