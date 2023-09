Misurare il consenso pubblico, orientare le decisioni dei politici e pianificare le campagne elettorali: ecco perché sono così importanti i sondaggi politici. Gli ultimi, ovvero quelli della Supermedia Agi Youtrend, ci rivelano che nelle intenzioni di voto Fratelli d’Italia vola sempre più in alto arrivando quasi alle stelle. Ciò lo si evince anche da un altro sondaggio effettuato da Tecné che ha chiesto agli italiani qual è il loro grado di fiducia nei leader di partito. E al comando c’è sempre lei, Giorgia Meloni che continua a essere la più amata con il 43,1% delle preferenze.

Gli italiani hanno sempre più fiducia in Giorgia Meloni

Dagli ultimi sondaggi politici Tecné si evince che tra i leader più amati di Governo c’è sempre Giorgia Meloni con il 43,1% delle preferenze. Contrariamente a quanto si aspettavano tutti, nella classifica è seguita da Antonio Tajani (il Ministro degli Esteri) con il 32,1% dei voti. Solo al terzo posto si colloca Eddy Schlein, la leader del Partito Democratico, con il 30,7% seguita da Giuseppe Conte del Movimento Cinque Stelle con il 30,6%.

Matteo Salvini, invece, è al 29,4% ma il dato potrebbe variare (al rialzo) viste le sue posizioni in merito agli ultimi sbarchi record che si stanno verificando a Lampedusa. Per il Ministro, infatti, non bisognerebbe escludere nessun intervento per rallentare gli arrivi, compreso l’utilizzo della Marina Militare. Salvini ha sottolineato inoltre che sarebbe necessario trovare anche altre soluzioni, oltre a percorrere la via diplomatica.

In merito a tale fenomeno, dovremmo però sempre ricordare che la maggior parte delle persone scappa dal loro paese per colpa dei disastri naturali come uragani, terremoti e inondazioni ma anche per la guerra e la fame.

Sondaggi politici 15 settembre: Fratelli d’Italia tra le stelle, sale sempre di più nelle intenzioni di voto

Quel che è certo è che con il cambiamento climatico, ci sarà un ulteriore peggioramento degli eventi climatici estremi e di conseguenza un aumento del numero delle persone in movimento.

Gli ultimi sondaggi politici della Supermedia Agi Youtrend ci comunicano che Fratelli d’Italia è stabile al comando con il 29,2%. Ha guadagnato uno 0,7% rispetto a una settimana fa, un dato più che positivo.

Se FDL gioisce, il Partito Democratico piange. Perde, infatti, lo 0,3% rispetto alla settimana scorsa portandosi al 19,6% tallonato dal Movimento Cinque Stelle che guadagna proprio lo 0,3% perso dal partito rivale portandosi al 16,4%.

Dopo settimane positive anche la Lega di Matteo Salvini perde uno 0,2% e si porta al 9,1% così come Forza Italia che scende al 7% dopo la perdita di 0,2 punti percentuali.

Azione perde anch’essa lo 0,1% e si porta al 3,7%, Verdi e Sinistra guadagnano invece lo 0,2% e salgono al 3,4% mentre Italia Viva perde lo 0,1% e scende al 2,9%.

