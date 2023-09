L’istituto Tecnè è tornato a pubblicare i sondaggi politici al termine della lunga pausa estiva. Il dato più interessante riguarda Forza Italia, con il partito guidato da Antonio Tajani che si conferma sopra quota 10% come nell’ultima rilevazione. Una sorpresa per tanti, visto che la maggior parte dei sondaggi il partito liberale in una forbice compresa tra l’8 e il 6 per cento. A farne le spese è la Lega di Matteo Salvini, quinta nell’ultimo sondaggio Tecnè con una variazione negativa dello 0,1%. A crescere più di tutti è invece il Movimento 5 Stelle, bravo ad approfittare del calo del Partito democratico.

Intenzioni di voto degli italiani a settembre 2023 secondo i sondaggi politici dell’istituto Tecnè

Fratelli d’Italia: 28,4% (-0,1)

Partito democratico: 20,1% (-0,2)

Movimento 5 Stelle: 15,8% (+0,3)

Forza Italia: 10,2% (=)

Lega: 8,8% (-0,1)

Azione: 3,7% (+0,1)

Alleanza Verdi – Sinistra: 3,6% (+0,1)

Italia Viva: 2,4% (-0,2)

+Europa: 2,4% (-0,1).

In testa c’è sempre Fratelli d’Italia, a quota 28,4%. Il partito di Giorgia Meloni perde lo 0,1% rispetto all’ultima rilevazione, mantenendo 8 punti di vantaggio sul Pd.

In terreno negativo anche il Partito democratico, che cede lo 0,2% in un mese arretrando al 20,1%.

I dem devono ora guardarsi le spalle dal ritorno del Movimento 5 Stelle. Da quanto emerge dalla nuova indagine dell’istituto Tecnè, i grillini fanno segnare un ottimo +0,3%, salendo fino al 15,8%.

Quarto posto per Forza Italia, che conferma la stessa percentuale assegnata da Tecnè prima della pausa estiva. Flessione impercettibile invece per la Lega, in calo dello 0,1% e ancora sotto la soglia psicologica del 9%. Percentuali che, se confrontate con quelle di qualche anno, fanno capire il calo drastico avuto dal Carroccio negli ultimi 24 mesi.

Sondaggi politici all’11 settembre: Forza Italia al 10%, bene il M5S

Seguono a debita distanza Azione e Alleanza Verdi – Sinistra Italiana, separate da un nulla (0,1% a favore della forza politica di Carlo Calenda).

Riassumendo

In fondo alla graduatoria, appaiate al 2,4%, troviamo infine Italia Viva e +Europa. Per il partito di Matteo Renzi si registra una flessione dello 0,2%, mentre +Europa perde lo 0,1%. Ora non resta che vedere se nei prossimi giorni cambierà qualcosa in merito alle preferenze degli italiani e se Fratelli d’Italia e Partito democratico continueranno o meno a occupare le prime posizioni. Allo stesso modo, sarà vedere se il Movimento 5 Stelle, resterà protagonista della performance migliore nei sondaggi di oggi.

