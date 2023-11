Non è un momento felice per il Governo Meloni e a quanto pare anche i sondaggi politici aggiornati a oggi, mercoledì 15 novembre 2023, ci dicono che gli italiani stanno iniziando a pensare che le cose andavano meglio quando si stava peggio (per usare un vecchio detto nostrano). Facciamo il punto della situazione con i nuovi studi effettuati dai sondaggisti.

Il voto ai partiti

Per prima cosa partiamo con la tradizione, il classico voto ai partiti. Per scoprire chi voterebbero oggi gli italiani se si andasse in questo momento alle urne, ci siamo affidati allo studio effettuato da Termometro Politico.

Fratelli d’Italia 29,4%

PD 19,4%

Movimento 5 Stelle 16,3%

Lega 9,5%

Forza Italia 6,3%

Azione 3,9%

Italia Viva 2,5%

Per l’Italia con Paragone 2,1%

Più Europa 2,4%

Sinistra Italiana/Verdi 2,8%

Democrazia Sovrana e Popolare 1,5%

Unione Popolare 1,6%

Altri 2,3%

Ecco le percentuali di voto:

Sono ben 10 i punti percentuali che Fratelli d’Italia fa mangiare al PD, il quale rimane il secondo partito del paese in termini di preferenze, ma cala sensibilmente rispetto alla settimana precedente, quando era dato oltre il 20%. C’è da dire che comunque in questo momento, nonostante i primi mugugni stiano accompagnando l’operato del Governo, manca ancora una opposizione forte e gli italiani non sembrano rispecchiarsi in nessuno degli altri partiti, almeno non la gran parte dell’elettorato. Ciò non toglie che comunque la situazione si sta facendo abbastanza critica. Di recente il PD ha portato in piazza a Roma studenti e lavoratrici per protestare contro le scelte della Meloni. Argomento di scontro è stato soprattutto la questione Opzione Donna, ormai praticamente cancellata per il 2024. Insomma, un certo malcontento popolare inizia a serpeggiare e probabilmente se ne vede traccia dai quesiti successivi.

Sondaggi politici, italiani scontenti

Ci siamo affiati ad Euromedia Research per scoprire cosa ne pensano gli italiani in merito a questo primo anno ormai completato di Governo Meloni.

Se dovesse definire la Sua situazione economica e sociale, direbbe…

che è migliore rispetto a quella di un anno fa 6,0

che è peggiore rispetto a quella di un anno fa 41,8

che è uguale a quella di un anno fa 47,7

Non sa/Non risponde 4,5

Dopo un anno di Governo…Lei promuove o boccia la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni?

“Promuovo Giorgia Meloni (giudizio positivo)” 38,4

“Boccio Giorgia Meloni (giudizio negativo)” 53,9

Non sa/Non risponde 7,7

Ebbene, dalle risposte sembra proprio che le cose sianorispetto a un anno fa. C’è da dire che nel frattempo la guerra in Ucraina ha fatto sentire sempre più le sue conseguenze, con inflazione e crisi economica che l’hanno fatta da padroni. Insomma, la Meloni non si è certo trovata a fronteggiare una situazione facile. Ma passiamo finalmente ai sondaggi politici:

Chiaro dunque questo dato. Se nella prima domanda le influenze esterne possono giocare un ruolo decisivo, in questo secondo quesito gli italiani bocciano senza indugio l’operato della Meloni.

Utilizzando un voto scolastico da 1 a 10 esprima un voto al Governo Meloni dopo un anno di lavoro

Voto medio al Governo Meloni 5,9. Anche questo è un dato eloquente. Insomma, al momento non arriva nemmeno alla sufficienza e a questo punto ci attendiamo anche un crollo nei sondaggi politici relativi ai partiti per i prossimi mesi. A patto però che si trovi effettivamente un concorrente degno di nota, magari nella destra stessa. Staremo a vedere.

