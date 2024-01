Nuovo appuntamento con i sondaggi politici, stavolta aggiornati a oggi, lunedì 15 gennaio 2024. Cosa ci dicono i sondaggisti? Come al solito spazio al voto ai partiti, ma scopriremo anche cosa ne pensano gli italiani su altre questioni vissute nel Paese. Spicca il possibile confronto tra la premier Meloni e il leader dell’opposizione Elly Schlein. Secondo il campione sarebbe il caso che si confrontassero in tv, così da permettere a tutti gli italiani di avere un quadro preciso delle loro linee politiche.

Il voto ai partiti

Come detto, prima di dedicarci agli altri quesiti del giorno, ecco la precedenza offerta come ormai tradizione alle percentuali di voto per i partiti. Chi voterebbero oggi gli italiani se si andasse alle urne? Per scoprirlo ci siamo affidati al lavoro di SWG. Ecco le percentuali

FRATELLI D’ITALIA 29,2

PARTITO DEMOCRATICO 19,1

MOVIMENTO 5 STELLE 16,4

LEGA 9,1

FORZA ITALIA 7,3

AZIONE 4,0

ITALIA VIVA 3,5

VERDI E SINISTRA 3,2

+EUROPA 2,4

PER L’ITALIA 1,4

NOI MODERATI 1,2

UNIONE POPOLARE 1,2

ALTRE LISTE 2,0

Interessante anche il quesito generale per il rinnovo del Parlamento Europeo effettuato invece da IZI S.p.A. Quali partiti italiani avrebbero la conferma?

Fratelli d’Italia 27,1%

Partito Democratico 19,5%

Movimento 5 Stelle 17,0%

Lega 9,3%

Forza Italia 7,4%

Europa Verde/Sinistra Italiana – Alleanza Verdi e Sinistra 4,2%

Azione – Calenda 3,5%

+ Europa con Emma Bonino 3,0%

Italia Viva / Il Centro – Renzi 3,0%

Altro sinistra 3,2%

Altro destra 2,8%

Ci spostiamo ora sullo studio effettuato da Emg per conto della Rai per la terza e le altre domande di questi sondaggi politici aggiornati a oggi 15 gennaio:

Secondo lei è opportuno che i leader politici di governo e di opposizione si candidino alle prossime elezioni europee?

Sì /40%

No /31%

Non sa/non risponde /29%

In sostanza questa terza domanda è strettamente connessa alla precedente, e ci conferma un certo equilibrio tra coloro che sono a favore e coloro che invece sono contrari alla ricandidatura per le elezioni europee prossime. Senza dubbio inizia a crescere una certa sensazione di delusione che riguarda sostanzialmente la nuova manovra 2024 e le possibili conseguenze che potrebbero arrivare con ulteriori aumenti e rincari.

Sondaggi politici, gli altri quesiti

Passiamo al quarto quesito del giorno, sempre offerto da Emg. Siamo probabilmente alla domanda del giorno, visto che tale quesito appare particolarmente interessante per gli italiani:

Lei ritiene utile un confronto televisivo tra la Presidente del consiglio Giorgia Meloni e la segretaria del PD Elly Schlein?

Sì /50%

No /32%

Non sa/non risponde /18%

Gli italiani quindi vorrebbero un confronto televisivo tra i due leader politici, ed è interessante notare che gli elettori che premono maggiormente per questo confronto non sono quelli del PD o di Fratelli d’Italia, ma sono quelli di Forza Italia. Spazio anche all’attualità più picciola nei sondaggi politici del giorno, si parla di notizia non proprio da gossip ma quasi, visto che coinvolge la Ferragni. Se ne evince che gli italiani sono ora si fidano molto poco dei vip che propongono progetti in beneficienza.

Alla luce del “caso” Ferragni, lei in futuro tenderà a fidarsi di un personaggio pubblico famoso che dichiara di fare beneficenza?

Sì 13%

No 70%

Non sa/non risponde 17%

Alla luce del “caso” Ferragni, lei ritiene giusto varare una nuova legge che regoli le attività di beneficenza?

Sì 74%

No 13%

Non sa/non risponde 13%

Lei crede nella buonafede di Chiara Ferragni nell’esercizio della sua attività di beneficenza?

Sì 23%

No 56%

Non sa/non risponde 21%

I punti chiave…