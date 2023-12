Quanto si sentono sicuri gli italiani? Se lo chiedono i sondaggi politici di oggi, venerdì 15 dicembre 2023. Come sempre, ampio spazio anche al voto ai partiti con l’attualità che si concentra sempre più sul Governo Meloni e sull’operato del Parlamento. Come dicevamo, però, questa volta gli studi dei sondaggisti sono rivolti anche ai problemi di sicurezza, con le preoccupazioni sempre crescenti dei cittadini in merito ad aggressioni, furti e rapine.

Il voto ai partiti

Come dicevamo, stavolta i sondaggi politici prendono in esame il livello di sicurezza percepito dagli italiani.

Fratelli d’Italia 28,5%

PD 19,2%

Movimento 5 Stelle 16%

Forza Italia 9,9%

Lega 8,3%

Azione 4,1%

Verdi+si 3,5%

Italia Viva 3,1%

+europa 2,4%

altri partiti 5%

Ma procediamo con ordine e andiamo a vedere come di consueto quali sono le percentuali di voto ai. Stavolta ci affidiamo alle analisi effettuate da Tecnè srl per scoprirlo, il quale ha effettuato un nuovo studio per conto di RTI. Ecco le percentuali di voto:

Rimane sostanzialmente invariato il distacco della Meloni nei confronti del Partito Democratico. Il gap continua ad essere enorme, ma c’è chi sostiene che il motivo è che gli italiani non si stanno concentrando sulle reali mancanze e lacune del Governo, merito di un’abile manovra propagandistica del partito. A sostenere tale ipotesi è Santoro, il quale di recente ha sparato a zero sulle incongruenze della Meloni e sulla sua mancata presa di posizione nei confronti della guerra tra Israele e Palestina. Non è la prima volta, del resto, che il giornalista si scaglia senza freni contro questo Governo, sempre sostenendo che sta nascondendo i reali problemi del paese per non perdere voti.

Colpo di scena fuori dal podio, con Forza Italia che arriva a toccare quasi il 10% e scavalca nettamente la Lega, la quale nel frattempo è scesa a un preoccupante 8,3%. Il Movimento 5 Stelle segna una leggera flessione nelle percentuali, ma rimane comunque saldamente in terza posizione.

Sondaggi politici, gli altri temi trattati

Continua a faticare invece il partito di Renzi, il quale non riesce a superare Verdi e Azione.

Passiamo a questo punto agli altri temi di attualità già annunciati, ossia quelli relativi alla sicurezza. Prima però ancora uno sguardo ai sondaggi politici. In questo caso le possibili coalizioni. Chi voterebbero gli italiani?

centrodestra (fdi+fi+lega+noi moderati) 47,7%

centrosinistra (pd+verdi+si++europa) 25,1%

“campo largo” (pd+verdi+si++europa+m5s) 41,1%

Schiacciante maggioranza della coalizione di destra rispetto alla sinistra, con il cosiddetto campo largo che invece potrebbe dare vita a qualche sorpresa. Ma ecco il quesito sulla sicurezza degli italiani:

Quanto si sente al sicuro dal rischio di subire aggressioni, furti, scippi, rapine?

molto 4%

abbastanza 29%

poco 30%

per nulla 32%

non sa 3%

La preoccupazione degli italiani è alta, e lo si evince da queste percentuali che rappresentano un importante indicatore relativo a quanto gli italiani si sentano poco sicuri.

Dovrebbe essere sempre legittimo usare le armi contro chi entra nella nostra proprietà?

solo quando la sicurezza personale p quella dei propri cari è a rischio 34%

sì 59%

non sa 7%

Infine, un caso di cronaca, quello relativo al gioielliere che si è fatto giustizia da solo dopo aver subito un furto in negozio. Qual è il parere degli italiani? Ce lo svela sempre questo studio sui sondaggi politici effettuati da Tecnè:

Come valuta la condanna a 17 anni del gioielliere che ha ucciso due rapinatori inseguendoli fuori dal suo negozio?

adeguata 37%

eccessiva 51%

non sa 12%

