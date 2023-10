Sondaggi politici 14 ottobre: FDI e Lega fanno boom, cresce la preoccupazione per il conflitto tra Hamas e Israele

Come ogni settimana arriva la Supermedia Agi/You Trend che include i sondaggi politici realizzati nelle due ultime settimane. Da essa si evince che sia Fratelli d’Italia che la Lega fanno il boom. C’è anche un altro importante sondaggio di Emg realizzato per la Rai Spa che ha chiesto agli italiani cosa ne pensano del conflitto tra Hamas e Israele e se temono che esso possa portare a fenomeni di emulazione anche in Italia. La situazione, come tutti immagineranno, è incandescente e varia di ora in ora.

Se il conflitto dovesse estendersi, infatti, potrebbe innescarsi un’escalation europea coinvolgendo potenze globali come la Russia, la Cina e la Corea del Nord. La speranza di tutti è che ciò non accada mai anche se esperti come Anthony Glees (docente di scienza politica all’Università di Buckingham) non escludono che possa verificarsi. Il docente ha infatti sottolineato che il pericolo è un “piccolo atto di vendetta che potrebbe innescare una catena di eventi incontrollabile che potrebbe sfociare in un conflitto simile a una terza Guerra Mondiale”.

Gli italiani temono il conflitto tra Hamas e Israele

Negli ultimi sondaggi politici Emg per Rai Spa è stato chiesto agli intervistati se hanno ritenuto giusta la reazione di Israele all’attacco di Hamas. Ebbene, il 32% ha risposto di Si, il 22% di No e il 46% di non sapere o non ha risposto. Il Ministero della Salute di Gaza, intanto, ha comunicato che ci sarebbero più di 1537 morti (inclusi più di 500 bambini uccisi) nell’offensiva.

È stato poi chiesto agli intervistati se temono che il conflitto tra Hamas e Israele possa portare a rischi di emulazione con attentati anche in Italia. Ebbene, il 47% ha risposto di Si, il 28% di No e il 25% ha detto non sapere o non ha risposto.

L’ultima domanda posta agli italiani è se secondo loro per colpa dei conflitti in essere come quelli ora in Israele, in Ucraina e in Azerbaijan (solo per citarne alcuni) si è di fronte alla “terza Guerra Mondiale”.

Il 50% ha risposto di Si, il 26% di no in quanto si tratta solo di conflitti regionali e il 24% ha detto di non sapere o non ha risposto.

Dall’ultima Supermedia Agi You/Trend, che include le intenzioni di voto nelle due ultime settimane ovvero anche dei sondaggi politici dell’11 ottobre di Swg (nei quali è stato chiesto agli italiani anche cosa ne pensano della magistratura), emerge il buon momento di FDI.

Il partito della Meloni, infatti, è cresciuto dello 0,4% rispetto a due settimane fa per cui sale al 28,9%. Perdono consensi, invece, sia il Partito Democratico e il Movimento Cinque Stelle. Il primo registra un -0,1% per cui scende al 19,6% mentre l’altro cala dello 0,2% scendendo al 16,3%. Bene, invece, la Lega che sale dello 0,2% portandosi al 9,5% così come Forza Italia che cresce di un timido 0,1% portandosi al 7%.

Per quanto riguarda le forze minori, Azione di Calenda perde lo 0,1% e si porta al 3,8%, Verdi e Sinistra, invece, guadagnano lo 0,1% e si portano al 3,4% mentre Italia Viva resta stabile al 2,9%. Anche + Europa resta al 2,4% senza alcuna oscillazione mentre Italexit guadagna lo 0,2% e arriva al 2,1%. Stabile anche Unione Popolare all’1,3% mentre Noi Moderati scende dello 0,2% e si porta allo 0,9%.

