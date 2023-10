Questa volta è sulla magistratura che vertono i sondaggi politici aggiornati a oggi, mercoledì 11 ottobre 2023. Anche per questa tornata di domanda e risposte ci affidiamo agli studi effettuati da SWG per conto di La7. Come sempre, il parere degli italiani si sviscera intorno a quelle che sono le questioni dell’attualità, pur mantenendo viva l’attenzione intorno al voto ai partiti. Vediamo cosa ci dicono i numeri.

Il voto ai partiti

Come sempre apriamo i nostri sondaggi politici con il punto della situazione sui partiti.

FRATELLI D’ITALIA 28,7

PARTITO DEMOCRATICO 19,8

MOVIMENTO 5 STELLE 16,5

LEGA 10,3

FORZA ITALIA 6,4

AZIONE 3,7

VERDI E SINISTRA 3,3

ITALIA VIVA 2,5

+EUROPA 2,4

PER L’ITALIA CON PARAGONE 1,7

UNIONE POPOLARE 1,6

ALTRE LISTE 3,1

NON SI ESPRIME 41%

Chi voterebbero gli italiani si si andasse oggi alle urne? Ecco le percentuali di gradimento del nostro elettorato:

È meno di nove punti percentuali il vantaggio che conserva Fratelli d’Italia rispetto al Partito Democratico che dopo diverso tempo finalmente torna a toccare quasi il 20% di preferenze da parte dell’elettorato italiano. sempre positiva la crescita del Movimento 5 Stelle che invece consolida il podio al terzo posto. Oltre il 10% la Lega, mentre Forza Italia registra una nuova flessione andando a scendere sotto il 6,5%. Passiamo pero a quelli che sono i quesiti del momento, ossia gli interrogativi degli italiani sulla nostra magistratura. Ecco la domanda e le risposte multiple scelte dagli intervistati:

Lei ha molta, poca o nessuna fiducia nella magistratura?

A prevalere è la risposta “Abbastanza fiducia” che arriva al 47%. Evidentemente i nostri connazionali continuano a nutrire una certa fiducia nella giustizia, nonostante spesso il malcontento popolare l’abbia fatta da padrone su diverse vicende che hanno interessato il paese su alcuni spigolosi casi giudiziari.

Sondaggi politici, gli altri quesiti

Nonostante gli effetti della guerra in Israele stia calamitando l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica, anche per i suoi effetti che potrebbero presto ripercuotersi su vari settori, i sondaggi politici del giorno si concentrano su altre questioni di attualità.

Alcuni dicono che la magistratura sia in verità un contropotere che cerca di indirizzare e influenzare la politica, ovvero contrapporsi ai governi del paese. Altri ritengono queste affermazioni un tentativo di screditare la magistratura e favorire la corruzione e le attività illegali dei politici. Quale delle due posizioni condivide di più:

queste affermazioni sono un tentativo di screditare la magistratura e favorire corruzione e attività illegali dei politici 41% la magistratura è un contropotere che cerca di indirizzare e influenzare la politica 31% non saprei 28%

A Catania un giudice non ha convalidato il trattenimento di tre immigrati irregolari tunisini ritenendo le nuove regole, appena varate dal Governo, in contrasto con la normativa europea. La Presidente del Consiglio Meloni si è detta basita per questa sentenza giudicando incredibili le motivazioni. Secondo lei..

si tratta di una sentenza politica che mira solo a danneggiare il governo, Meloni ha ragione a criticarla 32% la sentenza potrebbe anche essere dubbia ma Meloni non dovrebbe aprire uno scontro tra politica e magistratura 24% la sentenza probabilmente è giusta ed è grave l’ingerenza di Meloni 24% non saprei 20%

Negli ultimi anni, in alcuni paesi come Israele, Polonia e Ungheria le forze politiche al governo hanno cercato di ridurre l’autonomia della magistratura. Ritiene che in Italia bisognerebbe…

lasciare intatta l’autonomia della magistratura 49% fare lo stesso, riducendo l’autonomia della magistratura 28% non saprei 23%

I punti salienti…

Fratelli d’Italia rimane il primo partito, ma il PD cresce nei sondaggi politici del giorno; secondo gli italiani la magistratura deve rimanere autonoma; gli italiani credono che alcuni attacchi alla magistratura siano un tentativo politico di favorire alcuni illeciti nei grandi palazzi di potere.

Questo perché lo studio dei sondaggisti è stato effettuato senza dubbio prima di tale scontro bellico, ma sicuramente già dalla prossima pubblicazione scopriremo anche cosa ne pensano gli italiani in merito all’attacco di Hamas e la risposta di Netanyahu. Ma torniamo alle questioni del giorno, ecco la terza domanda presentata nell’analisi del giorno: