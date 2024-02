Nuovo appuntamento con i sondaggi politici del giorno. Cosa ci dicono stavolta gli studi effettuati dagli esperti? Sono diversi gli argomenti trattati oggi, mercoledì 14 febbraio 2024, ma su tutti spicca un argomento di grande interesse e attualità, visto che si parla anche di lavoro. Stiamo parlando delle accuse che il gruppo Stellantis ha rivolto al Governo per gli incentivi arrivati in ritardo per l’acquisto di nuove auto.

Il voto ai partiti

Come al solito, ampio spazio anche ai partiti, e come sempre partiamo proprio dal voto che gli italiani esprimono relativamente alle proprie preferenze.

FRATELLI D’ITALIA 27,9

PARTITO DEMOCRATICO 19,7

MOVIMENTO 5 STELLE 15,7

LEGA 8,3

FORZA ITALIA 7,3

AZIONE 4,3

VERDI E SINISTRA 4,2

ITALIA VIVA 3,1

+EUROPA 2,5

ITALEXIT PER L’ITALIA 1,7

UNIONE POPOLARE 1,5

DEM. SOVRANA E POPOLARE 1,1

SUD CHIAMA NORD 1,0

ALTRE LISTE 1,7

NON SI ESPRIME 41%

Ci affidiamo ad SWG per scoprire cosa ne pensano i nostri connazionali dei partiti nostrani. Ecco le percentuali di voto secondo il campione intervistato dai sondaggisti:

Sono precisamente 8 i punti percentuali che ora Fratelli d’Italia ha di vantaggio sul PD. Il dato però in questo caso si riferisce alle elezioni europee. Possiamo comunque dire che non si distanzia troppo dalle votazioni per i partiti politici nel nostro paese, soprattutto se le confrontiamo all’ultimo studio effettuato dagli stessi sondaggisti qualche giorno fa. Passiamo però ora immediatamente al successivo quesito, quello relativo al caso Ilaria Salis, il quale fa ancora discutere nel nostro paese dopo l’incarcerazione della donna in Ungheria. Cosa ne pensano gli italiani a riguardo?

In merito al caso Ilaria Salis, indichi per ciascuna delle seguenti affermazioni se è d’accordo o in disaccordo:

è inaccettabile che i detenuti vengano trattati in questo modo – il 62% è d’accordo, il 21% è in disaccordo, il 17 non sa;

il Governo dovrebbe intervenire con il Governo ungherese in modo deciso e forte – il 57% è d’accordo, il 25% è in disaccordo, il 18% non sa;

a Ilaria Salis non dovrebbe più essere permesso di insegnare – il 35% è d’accordo, il 39% è in disaccordo, il 26% non sa.

Sondaggi politici, gli altri quesiti

Passiamo agli altri quesiti ed ecco l’argomento clou del momento, visto il grande impatto che effettivamente può avere sul nostro Paese.

L’Amministratore Delegato di Stellantis ha dichiarato che senza incentivi per le auto elettriche sono a rischio molti posti di lavoro in Italia nel settore delle auto. Secondo lei:

la dichiarazione è un ricatto inaccettabile 56%

ha ragione l’AD di Stellantis, servono incentivi 16%

non saprei 28%

Stiamo parlando della polemica scatenatasi tra Governo e Stellantis . Non sono mancate le frecciate da entrambe le parti, ma di recente il noto gruppo automobilistico ha rincarato la dose ricordando che senza incentivi, non solo non si venderanno macchine a sufficienza, ma rischiano di vacillare anche i posti didegli addetti ai lavori. Cosa ne pensano gli italiani a riguardo? Ecco le risposte:

Questa volta gli italiani stanno con la Meloni e considerano l’uscita dell’AD di Stellantis assolutamente fuori luogo, addirittura un ricatto inaccettabile. In effetti, se la si vede in questo modo, le sue parole potrebbero appunto essere lette come una minaccia, un tentativo di spaventare la nostra politica per ottenere maggiori fondi e permettere agli italiani di comprare. Senza dubbio gli incentivi auto sono però uno strumento importante per permettere a tutti gli italiani di cambiare auto e adeguarsi al nuovo concetto di sostenibilità che ormai da anni molti Paesi europei hanno preso a cuore.

