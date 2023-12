Nuovo appuntamento con i sondaggi politici. stavolta gli studi si aggiornano a oggi, mercoledì 13 novembre 2023. Chi voterebbero gli italiani se si andasse oggi alle urne? Oltre a scoprire quali sono le percentuali di voto per i vari partiti, lente d’ingrandimento gigantesca puntata su Matteo Salvini e la sua Lega. I sondaggisti hanno infatti voluto capire cosa ne pensano gli italiani dell’attuale Vicepresidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana.

Il voto ai partiti

Prima di concentrarci sull’attuale leader del carroccio, spazio come sempre al voto ai partiti.

FRATELLI D’ITALIA 28,2

PARTITO DEMOCRATICO 19,6

MOVIMENTO 5 STELLE 16,4

LEGA 9,4

FORZA ITALIA 7,2

AZIONE 3,6

VERDI E SINISTRA 3,3

ITALIA VIVA 3,2

+EUROPA 2,6

PER L’ITALIA CON PARAGONE 1,9

UNIONE POPOLARE 1,6

NOI MODERATI 1,2

ALTRE LISTE 1,8

NON SI ESPRIME 38%

Anche stavolta ci affidiamo agli studi effettuati da SWG per conto di La7 per scoprire chi voterebbero in questo momento gli italiani se venissero chiamati alle urne. Ecco le percentuali di voto offerte dal campione di 800 intervistati:

Rimangono sostanzialmente invariate le percentuali dei partiti nostrani, così come ovviamente anche rispettive posizioni. Il PD intravede la soglia del 20%, mentre Fratelli d’Italia rimane ampiamente primo con un margine di vantaggio difficilmente colmabile. E questo nonostante il Governo Meloni sia finito la volta scorsa sotto il giudizio non sempre lusinghiero degli italiani, quantomeno non di tutti. Stavolta però sotto la lente d’ingrandimento per SWG ci finisce Salvini. Ecco il secondo quesito proposto dai sondaggisti agli intervistati:

Lei ha molta, abbastanza, poca o nessuna fiducia in Matteo Salvini?

Solo il 23% del campione afferma di avere molta o abbastanza fiducia del leader della Lega. Una percentuale non certo lusinghiera, ma naturalmente si deve anche tener conto del fatto che probabilmente gli intervistati non erano persone facenti parte del suo elettorato.

Sondaggi politici, gli altri quesiti

Mette il piede sull’acceleratore SWG e continua a bombardare gli intervistati con domande relative al segretario della Lega.

Quali sono state le cose migliori che ha fatto Salvini nei 10 anni di guida della Lega?

Linea dura sul tema immigrazione 23

L’impegno per la sicurezza 20

Sostegno al Governo Draghi 12

Apertura della Lega al Mezzogiorno 10

Ecco il terzo quesito di questi sondaggi politici aggiornati a oggi 13 dicembre:

Si tratta di una domanda che mira dritta al punto e tende a sfiorare il cuore della questione. Ossia, durante tutta la sua partecipazione al parlamento, cosa effettivamente sta facendo di buono la Lega, almeno secondo gli italiani? La linea dura sull’immigrazione sembra essere la presa di posizione più condivisa da questo campione. Buona anche la percentuale relativa alla sicurezza del paese. Ora però di riflesso ecco la domanda opposta:

Quali sono state le cose PEGGIORI che ha fatto Salvini nei 10 anni di guida della Lega?

Collocazione su posizioni di estrema destra 23%

Governo con il Movimento 5 Stelle 21%

Alleanza con partner europei come Afd, Le Pen, Wilders ecc. 21%

Linea dura contro Unione Europea 19%

Alcune derive ideologiche non sono piaciute agli italiani, così come non perdonano a Salvini l’alleanza con i 5 Stelle e con altri partner dell’UE. In linea generale, però, in questa nuova domanda gli italiani dividono le “colpe” con percentuali sostanzialmente equilibrate. Ed ecco quindi la quinta ed ultima domanda, dove gli intervistati sono chiamati a dare un’indicazione su quale futuro dovrebbe percorrere il partito di centrodestra in questione:

Ritiene che nei prossimi anni la Lega dovrebbe…

eleggere un altro segretario federale 44%

confermare Salvini come segretario federale 21%

non saprei 35%

In chiusura, quindi, gli intervistati bocciano Salvini e pensano che la Lega dovrebbe eleggere un nuovo segretario.

I punti chiave…