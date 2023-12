Lente d’ingrandimento puntata sul Governo Meloni per i nuovi sondaggi politici aggiornati a oggi, venerdì 8 dicembre 2023. Oltre al consueto voto ai partiti, i sondaggisti si sono concentrati sul parere degli italiani in merito alle scelte del Governo. Cosa ne pesano i nostri connazionali di quanto fatto finora dalla nostra nuova classe politica?

Il voto ai partiti

Ci affidiamo ancora una volta a Tecnè per scoprire cosa ne pensano gli italiani dei partiti. Sono questi infatti gli ultimi sondaggi politici disponibili a oggi, e ci dicono che Fratelli d’Italia continua a conservare un grande vantaggio sul PD, mente il Movimento 5 Stelle completa il podio.

Fratelli d’Italia 28,8%

Partito democratico 19,4%

Movimento 5 stelle 16,1%

Forza Italia 9,9%

Lega 8,6%

Azione 3,8%

Alleanza Verdi Sinistra 3,3%

Italia viva 3%

+Europa 2,5%

Altri 4,6%

A questo punto ci spostiamo verso gli studi effettuati da Quorum per conto di Sky TG24 e scopriamo cosa pensano i nostri connazionali del lavoro svolto fin qui dal Governo Meloni:

Pensi a quanto fatto dal Governo guidato dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in questi primi mesi dall’insediamento. Mi può dire, globalmente, che giudizio dà sul lavoro fatto dal Governo sinora?

Positivo 38%

Negativo 55%

Non so 7%

Non sembra affatto positivo dunque il lavoro che la nostra politica sta mettendo in pratica. La Manovra 2024 ha fatto storcere il naso a molti, soprattutto ai professionisti del settore sanitario che hanno minacciato pesantemente di lasciare il paese, cosa che lascerebbe la nostra medicina generale in una mare di problemi. Altrettanto interessante è poi il quesito relativo alla fiducia verso determinati leader politici:

Può indicare quanto si fida di ciascuno dei seguenti esponenti politici, se li conosce?

Sergio Mattarella 63%

Giorgia Meloni 36%

Giuseppe Conte 37%

Antonio Tajani 24%

Matteo Salvini 23%

Elly Schlein 23%

Carlo Calenda 16%

Matteo Renzi 13%

Plebiscitario quasi il giudizio a favore di Sergio Mattarella, e senza dubbio fa piacere che almeno il Presidente della Repubblica goda di una tale fiducia da parte dei nostri connazionali, visto che invece per quanto riguarda i leader le politici non si può dire proprio lo stesso.

Sondaggi politici, tra giustizia e Governo

Passiamo a questo punto a un trittico di domande davvero interessanti che inquadrano l’attualità del paese con il lavoro del Governo e le possibili ripercussioni che tali attualità possono avere proprio sulla politica. Nella fattispecie si torna a parlare della Giustizia e della Magistratura, dopo le recenti polemiche che sono sorte nel nostro paese:

Negli ultimi giorni è tornata alla ribalta la questione della Giustizia, e in particolare di una riforma del sistema giudiziario. Secondo lei, quanto è prioritaria una riforma della giustizia, rispetto a temi come una riforma fiscale, delle pensioni o del sistema sanitario nazionale?

È la questione più prioritaria di tutte 20%

È prioritaria, ma meno di altri ambiti 52%

È poco prioritaria 14%

Non è per nulla prioritaria 8%

Non so 6%

[All’interno della magistratura c’è una corrente che si sta organizzando per ostacolare attivamente il governo Meloni.] Può dichiarare se è d’accordo o in disaccordo con ciascuna di queste affermazioni relative al sistema giudiziario italiano?

D’accordo 40%

In disaccordo 41%

Non so 19%

[In Italia è difficile riformare la Giustizia per via delle ritorsioni che la magistratura potrebbe attuare sul mondo della politica.] Può dichiarare se è d’accordo o in disaccordo con ciascuna di queste affermazioni relative al sistema giudiziario italiano?

D’accordo 56%

In disaccordo 32%

Non so 12%

I punti chiave…