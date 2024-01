Sono particolarmente interessanti i sondaggi politici di oggi, venerdì 12 gennaio, poiché inquadrano un momento storico preciso del paese concentrandosi su un fattore determinate. Come stanno oggi gli italiani economicamente? Gli esperti hanno rivolto questa domanda ai nostri connazionali. Vediamo cosa hanno risposto.

Il voto ai partiti

Come sempre, prima di scoprire i nuovi sondaggi politici relativi ad argomenti di attualità e non solo, ampio spazio alle percentuali dedicate ai nostri partiti. Chi voterebbero oggi gli italiani se si andasse alle urne in questo momento? Ecco le percentuali secondo lo studio effettuato da SWG:

FRATELLI D’ITALIA 29,2

PARTITO DEMOCRATICO 19,1

MOVIMENTO 5 STELLE 16,4

LEGA 9,1

FORZA ITALIA 7,3

AZIONE 4,0

ITALIA VIVA 3,5

VERDI E SINISTRA 3,2

+EUROPA 2,4

PER L’ITALIA 1,4

NOI MODERATI 1,2

UNIONE POPOLARE 1,2

ALTRE LISTE 2,0

Vola oltre i 10 punti percentuali il vantaggio di Fratelli d’Italia nei confronti del Partito Democratico, il quale deve sempre più guidarsi alle spalle dalla risalita del Movimento 5 Stelle.

Dopo un anno di Governo, lei dal punto di vista economico…?

sta meglio, rispetto a prima 16%

non sta meglio, rispetto a prima 66%

(non sanno, non indicano) 18%

Ed eccoci a uno dei quesiti più interessanti del giorno, quello relativo alla condizione economica dei nostri connazionali. Per scoprirlo ci siamo affidati allo studio effettuato da Ipsos. Vediamo cosa hanno chiesto e quali sono state le risposte:

Il dato è estremamente chiaro. Dopo un anno di Governo gli italiani affermano di stare peggio di come stavano prima a livello economico. La percentuale è semplicemente sconcertante, il 66% degli italiani ha praticamente perso soldi durante il Governo Meloni. Un dato che potrebbe presto mettere in seria crisi le percentuali di voto ai partiti che abbiamo visto poco prima. Del resto, già le attuali manovre, con la cancellazione di vari bonus per il 2024, su tutti l’eliminazione del reddito di cittadinanza, ha provocato non pochi mugugni nell’elettorato.

Sondaggi politici, gli altri quesiti

Si passa ora a parlare di attualità che sfocia nella cronaca nera, ma anche in questo caso pare che la Meloni abbia le sue colpe secondo gli intervista, anche se il campione stavolta è molto più equilibrato.

Il caso del deputato con la pistola alla festa di Capodanno ha acceso il dibattito sulla qualità della classe dirigente di Fratelli d’Italia. Quale di queste due affermazioni in proposito condivide maggiormente…?

“Meloni è responsabile delle persone che ha scelto e con cui fa politica.” 50%

“Meloni non è responsabile delle persone che ha scelto e con cui fa politica.” 43%

(non sa, non indica) 7%

Sui temi delle tasse e delle pensioni, finora il Governo…?

ha migliorato la sua situazione personale 19%

non ha migliorato la sua situazione personale 62%

(non sanno, non indicano) 19%

Anche qui è plebiscitario il disappunto in merito alla situazione attuale delle tasse. Ecco infine l’ultima domanda rivolta agli italiani da Ipsos, quella relativa al comportamento di alcuni esponenti della nostra politica:

Quali di questi casi di comportamento discusso da parte di esponenti della maggioranza reputa censurabili…?

il deputato con la pistola alla festa di Capodanno 55%

il Ministro che chiede e ottiene di poter scendere dal treno ad una stazione non prevista 48%

il Ministro che insulta sui social chi commenta i suoi post 40%

il Presidente del Senato col busto di Mussolini a casa 39%

(nessuno di questi, non sanno, non indicano)

I punti chiave…