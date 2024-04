Torna l’immancabile appuntamento con i sondaggi politici. Lo studio degli esperti si aggiorna a oggi, venerdì 12 aprile. Cosa ne pensano gli italiani dei vari partiti e chi voterebbero se si andasse proprio in questo momento alle urne? Come sempre, spazio anche all’attualità, ma stavolta i sondaggisti si concentrano in particolare modo sull’operato del Governo e sui problemi dell’opposizione. Come stanno agendo le varie fazioni? La parola agli intervistati.

Il voto ai partiti

Anche questa volta precedenza offerta ai partiti.

Fratelli d’Italia 26,9%

Partito Democratico 19,8%

Movimento 5 Stelle 15,6%

Lega 8,8%

Forza Italia 7,8%

Stati Uniti d’Europa di Renzi e Bonino 5,3%

Azione di Calenda 4,0%

Alleanza Verdi-Sinistra 3,9%

Pace Terra Dignità di Santoro 1,6%

Liberta di Cateno De Luca con Popolo della famiglia e Movimento Italexit 1,5%

Democrazia Sovrana e Popolare di Rizzo 1,4%

Noi Moderati di Lupi 1,0%

Altre liste 2,4%

Non si esprime 39%

Se lo è chiesto SWG per conto di La7, ecco le percentuali di voto:

Cala ancora un po’ il gap tra Meloni e il PD, ma il vantaggio è sempre a prova di bomba. Sempre da SWG ci arriva un interessante quesito relativo ai vari leader presenti oggi nella scena politica nostrana:

Lei ha molta, abbastanza, poca o nessuna fiducia in…?

Meloni 36%

Conte 30%

Tajani 29%

Schlein 26%

Salvini 21%

Fratoianni 19%

Bonelli 18%

Calenda 17%

Renzi 12%

Con Euromedia Research il focus si sposta invece sul parlamento europeo. Ecco il terzo quesito dei sondaggi politici di oggi, venerdì 12 aprile:

Pensando all’ultimo quinquennio, 2019-2024, Lei come valuta il lavoro e l’operato svolto dal Parlamento europeo?

Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni 27,1

Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista 19,8

Movimento 5 stelle 17,5

Lega per Salvini Premier 8,6

Forza Italia-Berlusconi-Noi Moderati 8,7

Stati Uniti d’Europa 4,5

Azione Calenda Siamo Europei-NOS-Partito Repubblicano Italiano-Popolari Europeisti Riformatori-

Associazione Socialista Liberale 3,6

Alleanza Verdi e Sinistra 3,6

Libertà 3,7

Lista Santoro Pace Terra e Dignità 1,8

Altri 1,1

Sondaggi politici, gli altri quesiti

Passiamo ora ai quesiti proposti dagli esperti di Demos-Demetra per conto de Il Gazzettino:

Su una scala da 1 a 10 che voto darebbe in questo momento…

Al governo Meloni nel suo insieme (non sa, non risponde: 1%)

All’opposizione di centrosinistra (non sa, non risponde: 4%)

All’opposizione del Movimento 5 Stelle (non sa, non risponde: 3%)

All’opposizione di Azione e Italia Viva (non sa, non risponde: 5%)

Governo Meloni 52%

Opposizione di Centrosinistra 17%

Opposizione del Movimento 5 Stelle 14%

Opposizione di Azione e Italia Viva 17%

Buoni numeri per il Governo Meloni che va oltre la metà degli intervistati da sola contro tutti gli altri possibili antagonisti.

Secondo lei, in futuro chi può creare i maggiori problemi al Presidente del Consiglio Meloni nella sua azione di Governo? (non sa, non risponde: 14%)

Salvini e la Lega 29 %

L’opposizione del Partito Democratico 18%

L’Unione Europea 13%

L’opposizione del Movimento 5 Stelle 11%

Gli altri esponenti di Fratelli d’Italia 5%

Forza Italia 4%

L’opposizione di Azione e Italia Viva 3%

Altro 3%

Non sa, non risponde 14%

A sorpresa, la coalizione die Italia Viva ottiene un punteggio pari al centrosinistra, mentre è solo del 15% il risultato del Movimento 5 Stelle, a riprova che le coalizioni sono ancora necessarie nell’attuale scenario politico del paese. Passiamo al secondo e ultimo quesito del giorno:

Da questo ultimo sondaggio invece a sorpresa scopriamo che il principale antagonista del Governo Meloni potrebbe essere proprio Salvini e la sua Lega.

