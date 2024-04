La minaccia russa sta preoccupando sempre più e la guerra nel cuore dell’Europa contro l’Ucraina cattura i sondaggi politici in un nuovo possibile scenario, quello di un vero e proprio esercito europeo. Cosa ne pensano gli italiani? Scopriamolo con i nuovi studi effettuati dai sondaggisti e aggiornati a oggi, martedì 9 aprile.

Il voto ai partiti

Come ormai consuetudine partiamo dai sondaggi politici più classici, ossia quelli dedicati alle preferenze degli italiani verso i nostri attuali partiti. Chi voterebbero oggi i nostri connazionali se venissero chiamati alle urne? Per scoprirlo ecco lo studio effettuato da Tecnè per conto di Agenzia Dire:

fdi 27,4%

pd 20,2%

m5s 15,9%

fi 9,5%

lega 7,8%

verdi-si 4,1%

azione 3,6%

iv 3,2%

+europa 2,9%

altri 5,4%

Si attenua lo strapotere di Fratelli d’Italia, che però conserva ancora un margine rassicurante nei confronti del PD, lontano dal vertice per oltre 7 punti percentuali.

anche il Movimento 5 Stelle rimane a debita distanza, mentre si avvicina al podio Forza Italia, ormai nettamente in vantaggio rispetto alla Lega. Le polemiche verso il nuovo governo non hanno ancora toccato vette importanti, nonostante il malcontento per la manovra Meloni. E questo probabilmente anche perché le ultime misure, come ad esempio il bonus fotovoltaico 2024 , stanno leggermente affievolendo i mugugni dei detrattori.

Arriviamo però ora ad altri temi importanti di questo periodo e che si riflettono sullo scenario politico del Paese e non solo. Si parla ancora della guerra tra Russia e Ucraina e naturalmente tra i più preoccupati ci sono i vertici dell’Unione Europea. Ci spostiamo quindi sui sondaggi politici offerti da Istituto Piepoli per conto di TV 2000.

ATTUALMENTE QUANTO HA PAURA DI UN’EVENTUALE INVASIONE RUSSA IN EUROPA?

MOLTO 28%

ABBASTANZA 31%

POCO 34%

PER NULLA 6%

SENZA OPINIONE 1%

Un quesito importante che ci offre la misura del problema, e a quanto pare gli italiani lo temono molto, visto che si dicono preoccupati quasi il 60% degli intervistati.

Sondaggi politici, gli altri quesiti

Passiamo quindi alla domanda clou della giornata, ossia quella relativa a un esercito europeo per difendere l’UE e i vari paesi che ne fanno parte. Gli italiani sarebbero favorevoli a tale scenario?

QUANTO È FAVOREVOLE ALLA CREAZIONE DI UN ESERCITO EUROPEO?

MOLTO 23%

ABBASTANZA 40%

POCO 24%

PER NULLA 10%

SENZA OPINIONE 3%

Anche qui la prevalenza delle risposta tende a favore della sicurezza, quindi si opta per il pugno di ferro pur di scongiurare possibili invasioni indesiderate. Proseguiamo di seguito con gli altri quesiti proposti dall’Istituto Piepoli sempre sulla falsa riga della sicurezza internazionale in campo europeo:

QUANTO È D’ACCORDO CON L’INVIO DA PARTE DELL’ITALIA DI SOLDATI IN UCRAINA?

MOLTO 5%

ABBASTANZA 40%

POCO 27%

PER NULLA 27%

SENZA OPINIONE 1%

QUANTO È D’ACCORDO CON L’INVIO DA PARTE DELL’ITALIA DI SOLDATI IN UCRAINA?

(suddivisione per schieramento politico)

CENTRO DESTRA 44%

CENTRO SINISTRA 35%

M5S 46%

QUANTA FIDUCIA HA NELL’UNIONE EUROPEA?

MOLTO 25%

ABBASTANZA 51%

POCO 19%

PER NULLA 3%

SENZA OPINIONE 2%

Questo dunque il quadro generale offerto dai sondaggi politici del giorno, con gli intervistati che sostanzialmente dimostrano il loro ottimismo verso il lavoro svolto dall’Unione Europea, lavoro che a quanto pare negli ultimi tempi ha guadagnato maggiore fiducia.

