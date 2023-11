Sondaggi politici 10 novembre: Lega perde consensi, focus su Ius Scholae ed eutanasia legale

I sondaggi politici rappresentano uno strumento fondamentale per comprendere le intenzioni di voto degli italiani. Attraverso questi strumenti di ricerca, infatti, è possibile ottenere una panoramica dettagliata delle elettori fornendo ai politici e al pubblico una bussola per orientarsi nel tumultuoso mondo della politica. Dall’ultima Supermedia Agi You Trend emerge che sul fronte di maggioranza del Governo, il partito che soffre di più è la Lega. Il motivo è l’invasione di campo di Giorgia Meloni sul tema migranti che ha tolto visibilità al partito capitanato da Matteo Salvini.

C’è poi un altro interessante sondaggio svolto per l’Associazione Bidimedia che ha chiesto agli italiani se sono favorevoli ad alcuni temi etici come lo Ius Scholae, l’eutanasia legale e il matrimonio egualitario.

Il focus sui temi etici

Dagli ultimi sondaggi politici di Bidimedia emerge qual è il giudizio degli italiani su alcuni temi etici come l’eutanasia legale. Esso arriva a seguito della morte dell’attrice Sibilla Barbieri che si è recata in Svizzera per sottoporsi al suicidio assistito. La donna era una malata oncologica terminale e ha deciso di recarsi fuori dall’Italia per usufruire dell’aiuto medico alla morte volontaria dopo il diniego dell’Asl di Roma.

Ebbene, è stato chiesto ai cittadini “lei è favorevole all’Eutanasia Legale”. Il 59% ha detto di esserlo, il 26% si è detto contrario e il 15% non ha risposto. Inoltre, è stato chiesto se si è favorevoli allo Ius Scholae e il 52% ha detto di Si, il 37% di No e l’11% ha preferito non rispondere.

L’altra domanda posta agli intervistati è stata “lei è favorevole alla Legalizzazione della Cannabis”. La risposta del 48% è stata di Si, il 43% ha detto di essere contrario e il 9% non ha risposto.

In merito al matrimonio egualitario, il 54% ha comunicato di essere a favore, il 35% contrario e l’11% ha scelto di non rispondere. Infine, alla domanda “lei è favorevole all’adozione da parte di coppie omosessuali”, il 47% ha detto di essere a favore, il 41% contrario e il 12% ha preferito non rispondere.

Come ogni settimana, arriva la Supermedia Agi You Trend che è una media ponderata dei sondaggi politici tra cui quelli Swg dell’8 novembre. Ecco allora le ultime intenzioni di voto degli italiani:

1. FDI 28,8%: perde lo 0,1% rispetto a due settimane fa

2. PD 19,4%: perde lo 0,3%

3. M5S 16,1%: perde lo 0,1%

4. Lega 9,0%: perde lo 0,5%

5. Forza Italia 7,3%: guadagna lo 0,2%

6. Azione 3,9%: guadagna lo 0,1%

7. Verdi/Sinistra 3,4%: guadagna lo 0,1%

8. Italia Viva 3,0%: guadagna lo 0,2%

9. +Europa 2,4%: guadagna lo 0,1%

10. Italexit 2,1%: guadagna lo 0,3%

11. Unione Popolare 1,1%: perde lo 0,3%

12. Noi Moderati 1,1%: guadagna lo 0,2%.

