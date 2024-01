Nuovo appuntamento con i sondaggi politici. Stavolta lo studio degli esperti si aggiorna a oggi, mercoledì 10 gennaio, e ci presenta il quadro politico che probabilmente ci attende in questo 2024 appena iniziato. Ecco una serie di quesiti rivolti agli italiani per capire cosa si attendono dalla politica nei prossimi 12 mesi.

Il voto ai partiti

Questa volta ci affidiamo allo studio effettuato dagli esperti di Termometro Politico per scoprire cosa ne pensano gli italiani in merito all’attualità sociale del nostro Paese e non solo.

Fratelli d’Italia 29,1%

PD 19,2%

Movimento 5 Stelle 16,1%

Lega 9,7%

Forza Italia 6,4%

Azione 4,0%

Sinistra Italiana/Verdi 3,1%

Italia Viva 2,6%

Più Europa 2,6%

Per l’Italia con Paragone 2,0%

Unione Popolare 1,5%

Democrazia Sovrana e Popolare 1,4%

Spazio infatti anche alle dueche stanno calamitando l’opinione pubblica e i media, quella in Palestina e quella in Ucraina. Ma prima spazio al classico voto ai partiti. Chi voterebbero gli italiani se si andasse oggi alle urne? Ecco le percentuali di voto:

Permangono i quasi 10 punti percentuali di gap tra Fratelli d’Italia e il Partito Democratico. Si avvicina invece il Movimento 5 Stelle e ora il PD farà bene a guardarsi alle spalle. La Lega torna a guardare il traguardo del 10%, mentre Forza Italia scende invece al 6,4%. insomma, situazione sostanzialmente ancora favorevole per il centrodestra, eppure i sondaggi politici che stiamo per scoprire con le prossime domande ci dicono che gli italiani iniziano a pensare che la coalizione è destinata a perdere gradualmente consensi. Non sono mancati infatti i mugugni in questa fase per la manovra della Meloni e la nuova legge di Bilancio. Eppure anche per questo 2024 non mancano i tanti bonus destinati ai più bisognosi. Ma passiamo al secondo quesito:

Ha fiducia nel Presidente del Consiglio Giorgia Meloni?

Molto 26,4%

Abbastanza 16,5%

Poco 11,1%

Per nulla 45,6%

Non so/preferisco non rispondere 0,4%

Anche questo dato sembra abbastanza indicativo, con i giudizi negativi che prevalgono sulla fiducia in positivo verso il nostro attuale premier.

Sondaggi politici, gli altri quesiti

Entriamo nel vivo della questione con i sondaggi politici che ora si spostano su quelle che potrebbero essere le possibili conseguenze dell’attuale scenario politico nel 2024. Cosa accadrà nell’anno appena iniziato?

Cosa crede succederà in politica il prossimo anno?

Ci sarà una crisi di maggioranza o un rimpasto nel governo 9,3%

Non ci saranno grandi cambiamenti ma il centrodestra perderà gradualmente consenso 36,9%

Rimarrà tutto piuttosto stabile, le forze politiche avranno all’incirca la forza attuale 29,2%

Il centrodestra si rafforzerà e le opposizioni si indeboliranno 22,8%

Non so/preferisco non rispondere 1,8%

Come possiamo vedere dalle percentuali, prevale un sentimento di calo del gradimento nei confronti dell’attuale Centrodestra. Staremo a vedere.

A giugno ci saranno le elezioni europee, secondo lei come cambieranno il volto della UE?

Conservatori e sovranisti perderanno consenso, guadagneranno voti liberali e progressisti 10,3%

Gli equilibri rimarranno all’incirca quelli attuali 20,5%

Sovranisti e conservatori aumenteranno i consensi ma non al punto da cambiare gli equilibri politici 33,4%

Ci sarà uno spostamento a destra che modificherà la composizione dell’Europarlamento e della Commissione Europea 31,9%

Non so/non intendo rispondere 3,9%

Cosa succederà nel 2024 per le due guerre, quella in Ucraina e quella in Medioriente?

Ci sarà una intensificazione dei combattimenti sia in Ucraina che in Medio Oriente e l’Italia e l’Occidente saranno maggiormente coinvolti 15,3%

Credo che in Ucraina la situazione sarà relativamente più calma, ma in Medio Oriente sarà come oggi o peggiorerà 22,7%

Penso che in Medio Oriente i combattimenti saranno meno intensi, mentre in Ucraina saranno come oggi o peggiori 10,2%

Penso che le guerre rimarranno intense come oggi 26,2%

Credo che vedremo una diminuzione delle violenze rispetto a oggi sia in Medio Oriente che in Ucraina 17,5%

Non so/non intendo rispondere 8,1%

I punti chiave…