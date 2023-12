È arrivato il momento di fare il punto della situazione su quello che è stato il 2023 sui social nel nostro paese. A cosa si sono appassionati di più gli italiani? Sport, attualità, ma anche politica e molto altro ancora. Ecco una veloce sintesi attraverso una carrellata dei temi più trattati sul web durante l’anno.

Un altro anno intenso

Se la pandemia ha registrato un acceso confronto tra complottisti e rispettosi delle regole suo social, monopolizzando il dibattito pubblico verso un’unica parola chiave; Covid, quest’anno invece le cose sono andate un tantino diverse, per usare un eufemismo.

I social 2023 rimangono sempre gli stessi, con Facebook e X (ex Twitter) a fare la voce grossa quando si tratta di scatenare dibattiti, mentre TikTok e Instagram conservano il loro primato relativo all’intrattenimento fine a sè stesso. Ma non è certo questo l’argomento trattato oggi in questo articolo, bensì quali sono stati i temi che hanno fatto tendenza in questo anno che ormai volge al termine. Ebbene, la classifica parla chiaro, al primo posto c’è ilcon 14 milioni di interazioni. Al secondo posto c’è il Festival di Sanremo e al terzo Giorgia Meloni.

La premier ha avuto grande successo con il post di Instagram che la ritrae accanto al premier indiano Narendra Modi: ha ottenuto più di 1,8 milioni di like. Naturalmente, la Giorgia Nazionale ha fatto parlare di sé anche per tanto altro, su tutti la Manovra 2024, ma anche il caso della separazione dal suo ormai ex compagno Andrea Giambruno. Naturalmente, la nostra carrellata non si ferma qui e prosegue con le altre tendenze social del 2023. La nuova indagine condotta da DeRev, società che si occupa di strategia e comunicazione digitale, ci svela infatti che molto altro ha catturato l’attenzione dei nostri connazionali. Vediamo di cosa si tratta.

Social 2023, gli argomenti di tendenza

Tra i post più amati, ossia quelli che hanno registrato il maggior numero di Like c’è quello di Alessandro Del Piero.

“Capitano, mio capitano. Sempre. Ciao Luca“. Si tratta del post che saluta, scomparso priori a inizio anno, il 6 gennaio, dopo una grave malattia. Totale 664 mila interazioni. A sorpresa al secondo posto si piazza Benedetta Rossi con 454 mila interazioni. Stavolta la nota cuoca non ha pubblicato una delle sue tante ricette, ma ha attaccato i suoi haters. Altro lutto, stavolta più datato, ma la commemorazione è stata grande. Stiamo parlando del post condiviso da Giulio Golia per ricordare l’amica e collegascomparsa nel 2019. Il suo post ha ottenuto 440 mila interazioni.

Su Instagram, come detto, le cose sono decisamente diverse. A trionfare è stato ancora una volta Khaby Lame che con uno dei suoi tanti video divertenti ha ottenuto ben 3,9 milioni di like, punteggio che lo porta al primo posto in questa categoria. Ad aggiudicarsi la seconda posizione è il post di Vogue Italia (quasi 2,9 milioni di interazion), con il quale viene presentata la nuova collezione di gioielli di Bulgari. Ancora calcio per la terza posizione. Si tratta di un video condiviso dalla Juventus riguardante il gol di Chiesa contro l’Empoli. Il post ha ottenuto 2,6 milioni di like. Chiudiamo con TikTok. Stavolta però non solo svago e divertimento, ma anche attualità e tema sociale. Qual è l’hashtag più utilizzato su questo social per il 2023? Sul podio c’è Lavoro e Scuola, temi che meritano senza dubbio l’importante approfondimento da parte della politica. Al primo posto però c’è Fortnite.

