La lista dei modelli obsoleti si allunga e ora comprende anche quattro smartphone Samsung che, di colpo, diventano pericolosi. Il motivo è semplice, si tratta di device che non vengono più aggiornati e di conseguenza non ricevono le necessarie patch di sicurezza. In sostanza, se siete in possesso di uno di questi device, correte grandi rischi.

Obsolescenza, i modelli a rischio

Se pensate che gli smartphone Samsung finiti nella lista degli obsoleti siano molto vecchi vi sbagliate di grosso. Eppure, l’azienda sudcoreana, insieme a Google e Apple, è rinomata per essere tra quelle che offrono un servizio di protezione più duraturo, e invece… Ad ogni buon conto, il più vecchio è del 2019, mentre quello più recente finito in lista nera è addirittura del 2021.

Galaxy Note 10 Lite (2019)

Galaxy S10 Lite (2020)

Galaxy A71 (2020)

Galaxy A02 (2021)

Di quali smartphone stiamo parlando? Ecco la lista dei terribili 4:

Questi dunque i device che, a partire da questo mese di marzo, non riceveranno più gli aggiornamenti di sicurezza. Da precisare che invece le varianti Galaxy A02s e il Galaxy A71 5G sono arrivati sul mercato successivamente, quindi godranno ancora per qualche mese dei necessari update di protezione. Ma come si spiega questa differenza di tempo per i device dell’azienda? Il Galaxy Note 10 Lite del 2019 rientra nella fascia alta, quindi la sua protezione è estesa per più anni, mentre invece i modelli successivi sono di fascia media e il Galaxy A02 è addirittura da considerarsi un entry level, ed ecco spiegato perché, benchè sia uscito solo nel 2021, sia già da considerarsi obsoleto.

Smartphone Samsung pericolosi, cosa succede?

Usare telefonini obsoleti significa in questo caso utilizzare smartphone che non ricevono più le patch di sicurezza, ossia non si aggiornano con i sistemi studiati dall’azienda produttrice per renderli sempre sicuri e affidabili. In pratica, ciò significa che sarebbe cosa buona e giusta cambiare telefono nel momento in cui non sono più affidabili in termini di sicurezza.

Naturalmente, l’utente può decidere di continuare a utilizzarli ugualmente e nel farlo si assume però tutti i rischi del caso. Pensiamo ad esempio al massiccio uso che facciamo di home banking sui nostri telefonini. Certo, magari siamo tutti disposti a correre qualche rischio per quanto riguarda i nostri account social, anche se purtroppo anche in questo caso glipossono sfruttare le informazioni in essi presenti per i proprio scopi illeciti.

Se però si parla di conto bancario, ecco che allora il discorso si fa serio. Gli hacker sono infatti in grado di inviare malware ai device che non riescono più a proteggersi e finiscono per essere in balia dei malviventi. Ad esempio, Google con Android rinnova quasi mensilmente il codice operativo del sistema e in questo modo aggiorna la sicurezza informatica dei device che utilizzano appunto tale sistema. In questo modo offre un servizio efficiente che dovrebbe tutelarci dalle possibili truffe online, le quali però purtroppo spesso riescono ugualmente ad aggirare i controlli con altri stratagemmi, o addirittura insidiarsi all’interno dello stesso Play Store.

I punti chiave…

fine agli aggiornamenti di sicurezza da parte di Samsung, questi smartphone sono diventati obsoleti e quindi pericolosi;