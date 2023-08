Truffe online, in estate aumentano e i truffatori stanno anche cambiando tattica

Brutte notizie per gli italiani, le truffe online aumentano d’estate. È questo il risultato che viene fuori dallo studio effettuato da Ermes, piattaforma esperta in Cybersecurity. Secondo i dati, dunque, anche il web prende le stesse brutte abitudini del mondo reale, visto che anche i furti sono in aumento durante questi mesi estivi, soprattutto negli appartamenti.

I truffatori stanno cambiando strategia

Oltre all’inquietante dato relativo all’aumento di truffe online nel nostro paese, c’è da registrare anche un altro fatto a dir poco allarmante, ossia il cambio di strategia da parte dei truffatori. a quanto pare si è passati dal phishing classico, allo spear phishing. Qual è la differenza? Se nel primo caso, i cybercriminali accalappiano le loro vittime con spam di massa alla ricerca di un pesce che abbocchi, nel secondo caso si procede in maniera personalizzata. Lo spear phishing per questo motivo si rivela quindi essere molto più pericoloso, poiché gli hacker riescono a gettare delle esche che sembrano pensate ad hoc per noi. La strategia è quindi completamente mutata. Con il phishing tradizionale si punta alla quantità. Gettare un amo aspettando che la vittima abbocchi, e data l’enorme quantità di mail inviate, qualcuno che abbocchi si trova sempre.

O almeno era così fino a qualche tempo fa. Ormai, gli internauti si sono fatti furbi, e sono pochissimi quelli che ancora ci cascano. Per questo motivo, i truffatori si sono fatti ancora più furbi e hanno deciso di cambiare strategia puntando a qualcosa di decisamente più personalizzato. Ciò presuppone una conoscenza della vittima. E anche in questo caso gli hacker fanno bene il loro lavoro, visto che riescono a reperire informazioni sulla nostra persona in tanti modi, sia sbirciando sui social che trafugando dati che spesso vengono venduti e comprati sul dark web e su chat di Telegram create apposta per questo tipo di scambi.

Truffe online, in estate aumentano

Insomma, la sopravvivenza sul web si fa sempre più dura, e per questo motivo il nostro conto in banca diventa sempre più a rischio.

Ma torniamo a Ermes e allo studio effettuato in merito all’aumento delle truffe online durante l’estate. Secondo tale studio, a luglio e agosto i tentativi di truffa online salgono del 400%. Si tratta di una percentuale a dir poco raccapricciante e che ci dà la misura del problema. In questo caso tra le strategie più efficaci c’è quella di imitare brand famosi. Naturalmente, quello più imitato è Amazon. I truffatori inviano una mail ai malcapitati fingendosi Amazon (o altri brand famosi, o particolarmente interessanti per la vittima), ed ecco che scatta la truffa. Con lo spear phishing c’è molto più lavoro da fare per i truffatori, ma allo stesso modo le possibilità che la truffa vada in porto aumentano di 10 volte.

Ma come difendersi da queste costanti insidie? La cosa migliore da fare è quella di seguire i consigli degli esperti. In questo caso, accorre in nostro aiuto proprio Lorenzo Asumi, CMO di Ermes Cyber Security:

“La frenesia alimentata dalla mole di sconti si traduce in una fretta tale da divenire la leva psicologica per i consumatori, che prestano così meno attenzione all’affidabilità dei siti incappando in truffe“.

È fondamentale però non farsi prendere troppo dalla voglia di social e cercare di limitare la pubblicazione di post che possono fungere da indizio per i truffatori. Ad esempio, se publichiamo foto in cui indossiamo abiti o scarpe particolari, il truffatore capirà che siamo soggetti inclini ad acquistare prodotti alla moda. Ecco che quindi avrà una buona esca per farci abboccare.

