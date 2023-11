Il mercato delle smart tv sta per subire uno scossone, o almeno è quanto potrebbe accadere nel 2024 con l’arrivo dei televisori con sistema operativo TiVo OS. Di cosa stiamo parlando? Di un nuovo potenziale competitor per i colossi del momento. Google Android TV, Samsung Tizen OS, LG webOS e tutti gli altri già presenti nel mercato, dovranno presto fare i conti con la creazione della Xperi, società statunitense che vuole prendersi una fetta del mercato a tutti i costi.

TiVo+ in arrivo nel 2024

Non ci sarà da attendere molto, per conoscere questo nuovo sistema operativo, il quale promette di fare grandi cose nel mercato delle smart tv.

Attualmente, l’OS in questione è già disponibile in, ma solo su pochissimi televisori venduti in Repubblica Ceca. A partire dal prossimo anno, invece, la sua presenza sarà molto più massiccia e i succitati LG, Samsung e altri ancora, dovranno fare i conti con Xperi. Questa azienda è, come detto, produttrice di software per smart tv. Il suo lavoro è appunto quello di fornire sistemi operativi alle aziende produttrici di televisori. L’offerta proposta da Xperi però sembra particolarmente vantaggiosa poiché propone costi molto bassi ai suoi clienti. Infatti, i costi di sviluppo dei software hanno prezzi decisamente più bassi della concorrenza. Inoltre, per coloro che decidono di avviare tale partnership e avere in licenzasul proprio televisore ottengono anche una parte delle entrate derivanti dalle pubblicità mostrate a video.

Ciò è possibile proprio grazie alla politica offerta da Xperi, la quale, a differenza degli altri sistemi operativi, ascia un po’ di spazio anche per le pubblicità gestite direttamente dal produttore della TV. L’espansione di Xperi è appena cominciata, ma promette grandi cose già a partire dai prossimi mesi. Infatti, è stato già annunciato l’accordo con il produttore turco Vestel, il quale, oltre a produrre i propri televisori è anche proprietario di una trentina di marchi.

Smart tv, tanti canali gratis

Ad esempio, le tv vendute in Europa da JVC, Sharp, Hitachi, Telefunken, Panasonic, sono di Vestel. Già da inizio 2024 quindi in Europa avremo tante smart tv che monteranno TiVo OS al loro interno, le prime che presenteranno tale sistema operativo da noi saranno le. Poi a seguire tutte le altre già annunciate poco sopra.

Forse il grande colpo che potrebbe dare lustro a Xperi è la trovata di inserire all’interno del suo OS una vera e propria piattaforma di streaming. Ciò significa che, coloro che acquisteranno una smart tv con TiVo OS a bordo, si ritroveranno all’interno un’app dal catalogo davvero interessante. Si tratta di FAST, acronimo che sta per Free Ad-supported Streaming Television. In pratica stiamo parlando di una piattaforma che presenterà circa 160 canali completamente gratuiti. La maggior parte di essi offrirà delle trasmissioni live, proprio come i normali canali del digitale terrestre. Tale piattaforma è gratuita poiché si finanzia con le pubblicità che vengono mostrate durante la messa in onda dei programmi. La piattaforma è accessibile direttamente dalla Home di TiVo OS e offre suggerimenti personalizzati in base alla cronologia di visualizzazione.

C’è però una cosa importante da precisare, i canali in questione sono in lingua originale, e non è chiaro se un giorno verranno doppiati o quanto meno verranno aggiunti i sottotitoli (entrambe le soluzioni sembrano comunque proibitive, almeno per quanto riguarda i programmi in diretta). Probabilmente, se riuscirà ad ovviare a questo problema, almeno per quanto riguarda i film, allora per Xperi potrebbe essere una mossa davvero vincente. La tv tradizionale è ormai in grande crisi, ma allo stesso tempo i prezzi delle piattaforme streaming si fanno sempre più alti. Il carovita sta mettendo in crisi non solo l’Italia, ma tutta l’Europa, e trovarsi con una tv che offre tanti canali assolutamente gratis potrebbe essere una trovata a dir poco geniale.

I punti chiave…