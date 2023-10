Si fa sempre più preoccupante la situazione carovita nel nostro paese. Secondo i dati stilati da un’analisi su Eurostat sui principali paesi del vecchio continente, l’Italia è risultata quella più in difficoltà. Il 63% delle famiglie italiane sta facendo grande fatica ad arrivare a fine mese. Si tratta della percentuale più alta per l’Europa. L’analisi si basa sui dati raccolti nel 2022, quindi precedente anche ai rincari dell’ultimo periodo.

Un quadro davvero preoccupante

Le difficoltà economiche delle nostre famiglie sono tangibili, ma ora c’è anche lo studio approfondito che analizza i dati in questione.

Il 63% delle famiglie italiane dice di avere grande difficoltà a far quadrare i conti tra entrate e uscite mensili. Si tratta di una percentuale davvero impressionante se si considera che le altre grandi nazioni del vecchio continente, come Germania, Svezia, Paesi Bassi, Finlandia e Lussemburgo hanno una percentuale di famiglie in difficoltà che si attesta intorno al 25%. C’è però anche chi sta peggio, anche se per andare a scoprire percentuali più alte dobbiamo spostarci in paesi che sono ormai da tempo in grande difficoltà economica. Parliamo diche arrivano rispettivamente a 80,3% e 89,6%.

La nostra percentuale supera di gran lunga i paesi sopra elencati, nazioni che come detto hanno famiglie in difficoltà che rappresentano circa un quarto della popolazione del paese. Superati anche Francia, Polonia, Spagna e Portogallo. La media europea si attesta intorno al 45,5%. I valori indicati dall’analisi di Eurostat sono sei e partono da quello migliore, ossia “molto facilmente”, valore che indica una situazione economica tranquilla, anzi potremmo dire invidiabile. Arrivano poi all’ultimo valore, quello che indica le grandi difficoltà della famiglia in questione e che viene denominato “con grande difficoltà”. In generale comunque l’analisi indica che tutto il continente sta mostrando difficoltà economiche per i consumatori.

Carovita, l’Italia non ce la fa

La media di coloro che arrivano facilmente a fine mese si è infatti abbassata con una percentuale che va dal 27,3% al 24,1%.

Non ce la sta facendo il nostro paese ad affrontare il carovita con l’aumento dei prezzi in tutti i settori. Mentre il Governo è alle prese con le nuove norme che verranno inserite nella Manovra 2024, gli italiani continuano a tirare la cinghia. A livello europeo, se è vero che cala la percentuale delle famiglie ricche, è altrettanto vero che diminuisce anche la percentuale di quelle in grande difficoltà passando dal 7,0% al 6,8%. Come dicevamo, però, ci sono anche dei valori intermedi. Tra questi estremi, la quota di famiglie che riescono ad arrivare a fine mese abbastanza facilmente è aumentata dal 29,6% al 30,3%, mentre la quota di famiglie che dichiara qualche difficoltà nel complesso è aumentata dal 36,0% al 38,7%.

È evidente dunque che la fine della pandemia ha portato a problematiche ancora maggiori a causa dello scoppio della guerra in Ucraina e non solo. Naturalmente, tale conflitto bellico proprio nel cuore dell’Europa non poteva che creare ambasce economiche a tutto il continente, andando però ad aumentare quelle che erano le difficoltà preesistenti di alcuni paesi già in affanno. Il nostro purtroppo rientra proprio tra questi. Anche il nuovo conflitto in medio Oriente potrebbe avere ripercussioni economiche gravi a breve. Sarà necessario tutto l’impegno della politica per aggirare il carovita che sta attanagliando i consumatori e proporre finalmente una via di uscita.

