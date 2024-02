Nessuno pensa ai neopatentati? A quanto pare c’è invece chi ci pensa eccome, e lancia l’auto perfetta per loro. Stiamo parlando della nuova Skoda Fabia, la cui Young Edition sembra pensata proprio apposta per coloro che sono neofiti della guida. E il prezzo è davvero imbattibile.

I prezzi per i giovani

Skoda ha svelato la nuova Young Edition, una nuova versione pensata apposta per i più giovani. La Fabia è un modello ormai iconico e non necessita di troppe presentazioni. Altro che Porsche da un milione di euro, stavolta non parliamo di auto riservate ai collezionisti, argomento che spesso abbiamo trattato, ma di un vero e proprio modello perfetto per tutti i giorni e dal prezzo davvero invitante.

Dunque, la Skoda Fabia è pronta a debuttare in versione 2024, e la casa automobilistica ha pensato bene di lanciare anche la versione denominata Young Edition, appunto una edizione pensata appositamente per i giovani. Si tratta infatti di un modello progettato e creato proprio in, anche alla luce delle nuove restrizioni imposte dal nuovo Codice della Strada.

Insomma, la Freccia Alata ha deciso di offrire ai neofiti della guida una possibilità più unica che rara, ossia quella di interfacciarsi con una vettura pensata proprio per loro. Ma in che modo? La vettura è dotata di una motorizzazione 1.0 MPI da 59 kW e 80 CV. Particolarmente ricca la personalizzazione dell’auto. A tal proposito è possibile scegliere le calotte degli specchietti retrovisori in nero, mentre la colorazione complessiva del veicolo è da scegliere tra Arancione Sunset, Blu Race, Bianco Luna e Grigio Grafite. Nello schermo da 8,25 pollici il sistema di infotaiment è assistito anche da Apple Car Play e Android Auto. Un ulteriore schermo è posto dietro al volante per offrire servizi aggiuntivi durante la guida.

Skoda Fabia, la versione per giovani neopatentati

La nuova Skoda Fabia sarà dotata anche di sistema keyless, ossia sarà possibile accenderla senza inserire le chiavi nel cruscotto.

Massima importanza anche alla connettività, con e-Sim integrata che permette la chiamata di emergenza automatica in caso di incidente. Ed eccoci giunti ai prezzi. Il modello 1.0 MPI da 80 CV è offerto a 16.769,03 euro IVA esclusa o 21.200 euro chiavi in mano. Invece, la versione da 1.0 TSI da 95 CV è invece proposta a 17.342,80 euro IVA esclusa o 21.900 euro comprensivi di tutte le spese accessorie. Ottimi riscontri anche per quanto riguarda i, i quali hanno dimostrato una notevole efficienza in termini di risparmi e di resa.

La proposta più allettante però è quella relativa alla formula d’acquisto Clever Value. Si tratta di un finanziamento offerto esclusivamente dalla casa ceca. Nello specifico parliamo di un finanziamento che consente di guidare un’auto Škoda sempre nuova e garantisce il valore finale del modello. Nel caso della Fabia, è possibile prendere possesso della Young Edition con anticipo di 2.000 euro e rate mensili da 169 euro al mese per 36 mesi, con valore garantito di 12.243,63 euro. Insomma, i neopatentati possono iniziare a sognare la loro prima auto con maggiore concretezza, questa Skoda Fabia sembra davvero pensata per loro e i costi sono concretamente invitanti.

I punti chiave…