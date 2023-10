Porche da 1 milione di euro, ecco l’auto dei sogni per i collezionisti

Il mondo del collezionismo sta per aggiungere un altro tassello alla sua storia folle. Arriva una Porsche da un milione di euro. Stiamo parlando di un modello senza precedenti che, in occasione Rennsport Reunion 7, attualmente in corso al WeatherTech Raceway di Laguna Seca, verrà presentato al salone presente nel corso dell’evento per far stropicciare gli occhi a tutti gli astanti.

Un super modello in edizione limitata

Quando si parla di edizione limitata, i collezionisti sgranano gli occhi e drizzano le orecchie come fossero antenne. Già in passato abbiamo parlato di particolari vetture che possono fare la gioia del mondo del collezionismo. Pensiamo ad esempio alla Fiat più costosa al mondo battuta all’asta non molto tempo fa. Stavolta però si alza ulteriormente l’asticella visto che si parla di una Porsche da un milione di euro. Stiamo parlando di una 911 GT3 R da corsa. Il modello in questione è basato sulla 911 GT3 R della generazione 992. Questa vettura da corsa ha però una potenza di 620 CV e sarà prodotta, come dicevamo, in soli 77 esemplari. Si conclude proprio oggi 1 ottobre il grande raduno denominato Rennsport Reunion 7, e scommettiamo che l’edizione in questione non passerà certamene inosservata, visto il nuovo modello presentato.

La carrozzeria fa del design la sua arma vincente, ma non è l’unica. Riguardo all’estetica, la nuova Porsche da un milione di euro avrà un aspetto potente, ma al tempo stesso ricco di caratteristiche moderne. Del nuovo modello ha parlato anche Thomas Laudenbach, Vice Presidente Motorsport:

“La nuova Porsche 911 GT3 R rennsport offre l’esperienza di guidare un’auto da corsa nove-undici in quella che è probabilmente la forma più primordiale, ti fa venire la pelle d’oca ogni volta che la guardi e combina la migliore tecnologia del motorsport con un linguaggio di design tipico di Porsche”.

L’auto è stata progettata da Grant Larson e Thorsten Klein del team Style Porsche.

Porsche da un milione di euro

Rivestita di carbonio, conserva nella sua essenza tutte le caratteristiche delle migliori auto da corsa.

C’è una solo limite a questa vettura da sogno, ossia il fatto che non è per tutti. Non solo per il prezzo, ma anche per la decisione di renderla appunto un’edizione limitata, cosa che inevitabilmente fa lievitare ulteriormente il costo del prodotto. Ecco le parole di Laudenbach a riguardo:

“Con le sue prestazioni eccezionali, la 911 GT3 R rennsport rende la storia del nostro marchio sia tangibile che udibile. Il nuovo mostro Porsche conosce davvero un solo limite: l’edizione limitata di 77 unità.”

Come detto, l’estetica è un fattore chiave. Si ispira alle grandi auto della casa già viste in passato, senza però cedere il passo al vintage, ma rimanendo ultra moderna nel design. Nella parte posteriore è caratterizzata da una grande ala che ricorda molto la leggendaria Brumos Porsche 935/77. Sotto ci sono le luci a barra formate da sottili strisce di LED. All’interno la monoposto presenta lo splash screen del display centrale e il numero di edizione limitata sul quadro. Il motore boxer a sei cilindri da 4,2 litri della 911 GT3 R fa di questa vettura probabilmente la più impetuosa che la casa tedesca abbia mai prodotto per i collezionisti.

Al suo interno il propulsore è capace di raggiungere 9.400 giri/min con una potenza di picco fino a 456 kW (pari a 620 CV. Attendiamo di vedere il modello in listino sul sito ufficiale per essere certi del prezzo, ma le indiscrezioni diffuse dagli stessi diretti interessati parlano di una cifra di poco inferiore al milione di euro.

