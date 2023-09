Sistema Move-in, scatola nera per circolare con le vecchie auto arriva anche in Piemonte ed Emilia-Romagna, come funziona

Negli ultimi giorni si sta parlando spesso del blocco delle auto Diesel Euro 5 in Piemonte. Una decisione che ha scatenato polemiche tanto che il governo e la Regione hanno poi deciso di posticipare il blocco al 2025. Aldilà dei limiti, per circolare nelle città interessate dagli stop, si cita spesso il sistema Move-in, ossia Monitoraggio veicoli inquinanti.

Si tratta di una sorta di scatola nera che permette di circolare e conteggiare i chilometri percorsi. Il funzionamento è molto simile a quello delle scatole nere installate dalle assicurazioni.

Che cosa è il sistema Move-in, ossia Monitoraggio veicoli inquinanti

La tecnologia Gps traccia gli spostamenti dei veicoli e conteggia i chilometri percorsi e anche il modo di guidare, registrando persino le condotte virtuose che possono dar diritto a dei bonus chilometri. Dopo la Lombardia, che per prima ha dato vita a questo sistema per permettere agli automobilisti di circolare nell’Area B e C, ora anche Piemonte ed Emilia Romagna hanno pensato alla stessa tecnologia.

Si tratta delle due regioni, insieme al Veneto, coinvolte nelle, che riguarda, appunto, soprattutto la Pianura Padana. Il blocco di alcuni motori come diesel Euro 3 ed Euro 4 è già previsto dal 2023, mentre dal 2025 è previsto il blocco ai diesel Euro 5 , anche se la regione Piemonte aveva pensato di anticipare il provvedimento.

Con il sistema Move-In anche gli automobilisti che possiedono auto con motori vecchi, quindi anche Euro 0, possono circolare nelle città interessate. Ma con un limite di chilometri stabiliti dalle regioni. Tutto, poi, dipende dal tipo di motore. Ad esempio, per un Euro 0, benzina o diesel, il limite annuo di chilometri è di mille, che sale a 8 mila per un diesel Euro 4.

Milano ha già fatto da apripista

Le soglie dipendono sia dalla categoria di omologazione del veicolo che dalla categoria del mezzo.

Ad esempio, a Milano, dove il sistema è già attivo, un’auto a gasolio euro 3 può avere fino a 9mila chilometri disponibili con il sistema Move In ma anche 7mila, in base alla categoria. Ovviamente, qualora scattassero misure di emergenza come la circolazione a targhe alterne o le domeniche ecologiche per limitare l’inquinamento, anche per chi monta il sistema Move In ci sarà il blocco.

La scatola nera permette di tracciare ogni movimento dell’auto, la posizione, il tragitto, i chilometri percorsi e quelli rimanenti. In più per gli automobilisti virtuosi sono previsti anche bonus.

Sistema Move-in, scatola nera per circolare con le vecchie auto arriva anche in Piemonte ed Emilia-Romagna, come funziona

Come scrive Il Corriere, ad esempio, “un automobilista potrà usare 0,2 km per ogni km percorso su autostrade con velocità compresa tra 70 e 110 km/h”. O per ogni km percorso su su strade extraurbane con un metodo di guida che segnali accelerazioni superiori a 2 m/s².

Ma quanto costa farsi installare il sistema Move In? Mentre l’installazione ha un costo di 30 euro, il canone annuale costa 20 euro. Un costo decisamente accessibile per gli automobilisti che abitano nelle città o comuni interessati dai limiti e devono usare l’auto spesso per gli spostamenti.

