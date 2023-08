Quali sono i sindaci e i governatori più amati d’Italia 2023? Zaia perde il comando

Pronti a scoprire quali sono i sindaci e i governatori d’Italia più amati del 2023? Ebbene, arriva l’ultimo sondaggio annuale di Noto per Ilsole24Ore con delle grosse novità.

Antonio Noto, direttore dell’Istituto di sondaggi omonimo, ha spiegato che nel giudizio della comunità quest’anno è calato molto il “pregiudizio” dell’appartenenza politica. I governatori e sindaci, infatti, sono stati valutati prevalentemente per l’attività amministrativa e non per il partito dal quale provengono.

Lo denota anche il fatto che i due vincitori di questo 2023 appartengono a uno schieramento che è diverso dalla maggioranza di Governo. Le persone intervistate, quindi, nel loro giudizio hanno valutato la leadership, la prestazioni e l’impatto sulla comunità di queste figure politiche.

Il sondaggio annuale di Noto

Dal sondaggio annuale Noto emerge che i sindaci e i governatori più amati d’Italia del 2023 sono Beppe Sala e Stefano Bonaccini. Luca Zaia perde quindi il primato.

Fanno parte entrambi del Centrosinistra nonostante gli ultimi sondaggi continuino a premiare il Centrodestra e soprattutto Fratelli d’Italia. Come ha spiegato Noto, quindi, si nota una predilezione per la persona e non per il partito.

Sala, il sindaco di Milano, ha ottenuto il 65% di gradimento seguito da Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno con il 64,5% (Centrodestra). In terza posizione c’è invece Antonio Decaro (Pd) che è il sindaco di Bari con il 64% dei voti ed è anche dal 12 ottobre 2016 è anche presidente dell’ANCI.

Al quarto posto, invece, troviamo Michele Guerra che è il sindaco di Parma con il 63% delle preferenze a pari merito con Luigi Brugnaro che è il sindaco di Venezia. Quest’ultimo fa parte della coalizione di Centrodestra e nel 2022 (nel Governance Poll) occupò addirittura la prima posizione.

All’ultimo posto compare invece Marco Guarente (Centrodestra), sindaco di Potenza, con il 42% dei voti.

Nelle prime dieci posizioni della classifica dei sindaci più amati si nota che il Centrosinistra batte il Centrodestra per 7 a 2 con la decima posizione occupata da Clemente Mastella (59% voti) che è il sindaco di Benevento. Tra i sindaci delle grandi città, i più amati sono poi Dario Nardella (Firenze) con il 61% del gradimento mentre a Napoli e a Genova ci sono con il 56,5% dei voti, Gaetano Manfredi e Marco Bucci. Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, si posiziona addirittura al 67° posto.

Quali sono i sindaci e i governatori più amati d’Italia 2023? Zaia perde il comando

Se Beppe Sala, Marco Fioravanti e Antonio Decaro sono i tre sindaci più amati d’Italia, quali sono invece i governatori più apprezzati del 2023? Ebbene, al primo posto c’è Stefano Bonaccini dell’Emilia Romagna con un gradimento del 69%. Si tratta di aumento del 17,6% rispetto alla sua elezione. In seconda posizione c’è Luca Zaia (Veneto) che perde il primato detenuto addirittura per dodici anni con il 68,5%. In terza posizione si piazza il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga con il 64% .

In coda ci sono invece Christian Solinas (Sardegna) con il 35% e Michele Emiliano (Puglia) con il 43%. Da notare che nella top 10 dei migliori governatori d’Italia dopo Bonaccini (Pd) ci sono tutti esponenti del Centrodestra tranne per il nono posto che è di De Luca (Campania) che, rispetto alla scorse edizioni, perde 15 punti.

Riassumendo…

1. L’Istituto Noto ha diramato il sondaggio annuale su quali sono i sindaci e i governatori più amati d’Italia 2023

2. Beppe Sala, Marco Fioravanti e Antonio Decaro sono i tre sindaci più amati d’Italia

3. Stefano Bonaccini, Luca Zaia e Massimiliano Fedriga sono invece i governatori più amati 2023.

