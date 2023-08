Sigarette più vendute al mondo, la classifica dei grandi marchi del settore

Fumare fa male, anzi malissimo. Eppure c’è podo da fare, nonostante le iniziative antifumo e le limitazioni ormai da decenni adottate da vari paesi, le sigarette continuano a vendere un botto. Pensate che solo in Italia, dove è monopolio di Stato, l’erario dei tabacchi è ogni anno di 14 miliardi di euro. In questa sede però vogliamo scoprire quali sono i marchi più venduti al mondo, ecco quindi le sigarette più fumate e vendute del pianeta.

La classifica

Questi big del settore riescono ogni anno a guadagnare davvero tanti miliardi, grazie alla distribuzione mondiale di cui vantano. Ma quali sono i marchi che incassano di più? in poche parole, quali sono le sigarette più vendute al mondo? Partiamo subito dalla lista, prima di scoprire nel dettaglio alcune caratteristiche delle 10 posizioni prese in esame.

Dunhill

Lucky Strike

Chesterfield

Kent

Davidoff

Red & White

Parliament

Camel

Winston

Marlboro

Le mache nel dettaglio

Dunhill è prodotto da British American Tobacco ed è lavorato con il miglior tabacco della Virginia.

La foglia viene tagliata ben 46 volte e molti fumatori ne appressano proprio la lavorazione certosina. Erano le sigarette preferite di John Lennon.

Lucky Strike occupa la nona posizione. Hanno vissuto un periodo di massiccia pubblicità negli anni 60 e 70, ma sono famosissime ancora oggi, visto che sono comparse in tantissimi film, come Gli Intoccabili e Pulp Fiction. Erano le sigarette preferite di Freddy Mercury.

Chesterfield, altra marca particolarmente apprezzata dal cinema. Compaiono ad esempio in The Blues Brothers, Il Sorpasso e Memorie di una Geisha. L’apice lo hanno raggiunto negli anni 50, quando venivano sponsorizzate da Frank Sinatra.

Kent sono invece forse meno note delle precedenti, ma a quanto pare particolarmente vendute, visto che occupano la settima posizione.

Si tratta di sigarette particolarmente innovative, grazie al filtro che ne riduce le sostanze cancerogene.

Davidoff è classe pura. L’eleganza le contraddistingue sin dal pacchetto, e qualche anno fa ne fu testimonial l’attore Ewan McGregor.

Red & White sono invece assenti in Italia. Come tutte le cose prodotte dalla Philip Morris è però un successo laddove è distribuito. La qualità non è probabilmente eccelsa, ma le vendite sono ottime grazie al basso costo.

Parliament sono invece particolarmente amate dai fumatori più elitari, quelli che cercano anche un costo particolare nel tabacco che fumano. La presenza della camera d’aria in fondo al filtro ne diminuisce il sapore cattivo nella bocca di chi fuma.

Il podio

Mentre gli italiani temono nuovi rincari sul tabacco, noi continuiamo la nostra classifica riservata alle sigarette più vendute al mondo e scopriamo finalmente il podio delle più fumate.

Camel è tra le sigarette più vendute al mondo e occupa la terza posizione sul podio. Il mix di tabacco della Virginia e quello turco le conferiscono un sapore particolarmente apprezzato, e dal 1913 ad oggi continua ad essere tra le più fumate al mondo.

Winston arriva invece nel 1954 e occhi occupa la seconda piazza. Sin da subito divenne la sigaretta più venduta negli USA, grazie al nome familiare scelto per la vendita. Dagli anni 70 fino ai primi anni 2000 ha inoltre goduto della sponsorizzazione di NASCAR, cosa che le ha permesso di essere ancora più popolare.

Marlboro però rimane la prima della classifica, e non poteva essere che altrimenti. L’apice della produzione di Philip Morris domina incontrastata fagocitando una buona parte del mercato del tabacco, merito anche di una abile campagna di marketing che l’ha vista per molti anni tra gli sponsor della Formula 1.

Sigarette più vendute al mondo in sintesi