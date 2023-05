Prezzi sigarette rincari o no? Alcune marche ora costano meno

Si parla sempre di più dei rincari che interessano la vita dei cittadini ma se alcuni prodotti aumentano il prezzo, per altri ci sono anche dei cali di prezzo che fanno felici i consumatori. Parliamo delle sigarette, un prodotto spesso demonizzato per le conseguenze sulla salute ma che rimane anche tra i più venduti per chi ha il vizio del fumo. Da gennaio 2023, i prezzi delle sigarette sono aumentati, come aveva comunicato l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, fissando un prezzo per unità di prodotto di 28 euro per mille sigarette. Da gennaio, insomma, i prezzi sono cresciuti fino a 20 centesimi a pacchetto con punte di 50 centesimi per alcuni marchi.

Aumenti prezzi sigarette, ci sono alcune variazioni da considerare

Lo scorso 15 maggio, però, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato una variazione dei prezzi dei tabacchi per certe marche, dove si nota, quindi, che in alcuni casi i prezzi sono scesi.

Ecco quelle che costano fino a 20 centesimi in meno a pacchetto e i prezzi

Peter Stuyvesant Gold che ora costano 5,50 euro al pacchetto

Peter Stuyvesant Gold 100’s prezzo attuale 5,50 al pacchetto

Peter Stuyvesant Original 100’s anche in questo caso il prezzo è di 5,50

Peter Stuyvesant Original in vendita 5,50 euro

Lambert & Butler King Size il prezzo attuale è di 6,00 euro al pacchetto

News Red il costo del pacchetto è di 5,50 euro

A fine aprile, l’Agenzia ha ricevuto delle istanze da parte degli importatori per una variazione di prezzo di alcune marche, quindi per alcune sigarette il prezzo è sceso.Considerando che i prezzi delle sigarette sono in aumento , la diminuzione di prezzo di alcune marche risulta essere una notizia pressoché straordinaria. Ma quali sono le sigarette che scendono di prezzo?

Costano di meno anche le:

West Blue ora 4,80 euro al pacchetto

West Original 100s 4,90 euro

West Blue 100s 4,90 al pacchetto

West Original ora costano 4,80 euro al pacco

Winston Blue prezzo attuale 5,00 euro

Winston Red 5,00 euro

Winston Silver 5,00 euro.

Davidoff classic che ora costano 6,00 euro al pacco

Davidoff Gold Sl Line sempre 6,00 euro

Davidoff Gold 6,00 euro

Winston White 5,00 euro

Gauloises Blondes Blus il prezzo è di 5,50 euro

Gouloises Blondes Rossa 5,50 euro

Jps Blue adesso costano 4,90 euro al pacco

Jps Ssl-Line Silver 5,00 euro

Jps Ssl-Line White 5,00 euro

Jps Blue Stream 5,00 euro

Jps Red 100 5,00 euro

Jps Silver 5,00 euro

Jps Blue Stream 100 5,00 euro

Jps Original 5,00 euro al pacchetto

Jps Red ora costano 4,90 euro

Jps Silver 100 5,00 euro

Jps White 5,00 euro.

Prezzi sigarette rincari o no? Alcune marche ora costano meno

Alcune variazioni di prezzo riguardano anche alcuni marchi di sigari e tabacco trinciato.

Quindi, i fumatori che fanno uso di queste marche di sigarette possono notare un calo di prezzo anche di 20 centesimi. Ovviamente il calo non riguarda tutte le marche come ha fatto sapere l’Agenzia delle Dogane e Monopoli. Ultimamente, come abbiamo visto, tutto costa di più e anche il tabacco. Mentre la spesa alimentare continua ad aumentare, così come altri prodotti di uso comune, basti pensare agli affitti, rate dei mutui e bollette, alcune marche di sigarette, invece, sembrano calate di prezzo e chi fuma può quindi godere di prezzi più vantaggiosi.