Sono sempre più numerosi gli stranieri che stanno scegliendo l’Italia per lo shopping tourism. Di cosa si tratta? Semplicemente un nuovo termine anglofono per indicare i viaggi all’estero per fare acquisti. A quanto pare, osa possiamo vantare un altro interessante riconoscimento, quello di paese particolarmente amato dagli stranieri per questo genere di viaggi.

Non solo arte culinaria

Che il nostro Paese sia il preferito al mondo quando si tratta di mangiare, non è certo un mistero. Bene poi anche la parte relativa alla sostenibilità, con l’Italia che lo scorso anno ha raggiunto il primo posto per quanto riguarda il turismo green.

Ora però arriva una nuova classifica che, anche se non ci vede conquistare il primato, ci permette comunque di provare un certo orgoglio, visto che continuiamo a scalare posizioni. Su tutte si fa notare Via Montenapoleone che quest’anno si guadagna addirittura il secondo posto. Parliamo di una classifica mondiale. In generale comunque i numeri sono super postivi, 2,1 milioni di visitatori hanno scelto quest’anno l’Italia per unaall’insegna dello shopping (+7% sul 2019). Come detto, è la via milanese a guidare la personale classifica italiana, con valore retail per metro quadro che arriva a 18 mila euro.

I ricercatori di Risposte Turismo quest’anno si sono concentrati particolarmente sul mercato statunitense, andando a scoprire quelle che sono le preferenze degli americani. Dall’analisi si evince che le mete preferite sono nell’ordine Roma, Milano, Napoli, Venezia e Firenze per quanto riguarda lo shopping tourism degli statunitensi in Italia. Tra gli altri centri di minori dimensioni, spiccano invece Bologna e Genova, che hanno registrato punteggi superiori ad altre località come Taormina, Cortina e Capri. Il report degli esdpeti però è andato anche oltre,e cercando di prevedere quel che ci attende in futuro. Ebbene, lo studio afferma che nel 2025 il numero di outlet village e department store attivi nel nostro Paese sfiorerà quota 100, trasformando il nostro paese in un luogo sempre più ambito per coloro che partono in cerca di acquisti.

Shopping Tourism, le attrazioni italiane

Quando si parla di turismo rivolto agli acquisti, è naturale cercare quindi di capire quali sono le attrazioni che sollucherano gli stranieri invitandoli a visitare il nostro paese. Gastronomia e articoli di moda sono i prodotti nostrani più gettonati per i turisti a stelle e strisce. Lo studio evidenzia come la spesa media giornaliera dei visitatori statunitensi in shopping si attesti a 110 euro. Chi vuole coniugare shopping e cultura ha poi una meta preferita, e in questo caso è Roma. Per quanto riguarda invece lo shopping sfrenato dedicato all’alta moda, allora la risposta è scontata e l’abbiamo già citata, con Milano che si prende il primato grazie a via Montenapoleone. Valentino, Gucci, Chanel, Yves Saint Laurent, Dolce e Gabbana, Louis Vuitton sono i marchi più gettonati.

Come detto, però, nel complesso è Roma la città italiana più visitata dagli amanti dello shopping tourism. Via del Corso, con il suo chilometro e mezzo di vetrine, ne è l’emblema. Ci sono poi le cosiddette vie del tridente, ossia Via Condotti, Via Borgognona e Via Frattina, dove è possibile acquistare prodotti extra-lusso. Si segnala poi sempre nella capitale, Via di Campo Marzio, dove oltre a prodotti di lusso è possibile trovare e acquistare oggetti di antiquariato. Insomma, l’Italia mette un altro importante tassello alla sua economia, e chissà che per l’anno appena iniziato i numeri non possano essere ancora migliori, portandoci finalmente al primo posto.

