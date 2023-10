Il mondo del web è praticamente sterminato, e ci offre tantissime opportunità anche per il nostro shopping online. Purtroppo però non mancano le insidie, e sovente molti utenti finiscono per essere vittime di vere e proprie truffe. Come fare per evitarle o quantomeno limitarne il rischio? Ecco alcuni consigli pratici e veloci per fare acquisti in sicurezza.

Evitare le truffe e acquistare in sicurezza

Spesso, la prima insidia quando parliamo di shopping online, siamo noi stessi. Non sono infatti rari i casi in cui si effettuano acquisti online in modo compulsivo, finendo poi per svuotarsi da soli il proprio conto in banca.

Non è però di questo che vogliamo parlare oggi, bensì dei pericoli che ci vengono dai truffatori presenti sul web. Purtroppo, internet, così come il mondo reale, nasconde tante insidie. Se nella nostra vita quotidiana dobbiamo far fronte ai criminali che intendono raggirarci per avere i nostri soldi (pensiamo ad esempio al caso delle multe false sul parabrezza avvenuto a Napoli), anche quello virtuale ha le sue belle gatte da pelare e gli esperti disi sgolano per permetterci di navigare senza incappare in brutte sorprese. Ma come fare per evitare questi raggiri in rete?

Uno dei primi consigli è quello di affidarsi a siti sicuri. Le piattaforme di commerce ormai proliferano, ma non tutte sono sicure. In realtà, però, per scoprire se possiamo fidarci basta prestare attenzione ad alcuni dettagli. Obbligatoriamente nel footer devono essere inseriti i dati della specifica attività commerciale della piattaforma, come ad esempio la partita IVA. È inoltre importante assicurarsi che richiedano metodi di pagamento sicuri e tacciabili, come ad esempio PayPal. Oltre agli e-commerce esistono poi le versioni virtuali dei noti brand e anche in questo caso possiamo dormire sogni tranquilli. Possiamo inoltre consigliare di evitare i siti e-commerce che sono fuori dall’Unione Europea, anche se esistono ormai piattaforme estere del tutto affidabili, come Wish e Shein, che però hanno tempi di consegna lunghi e uno standard sulla privacy non proprio a norma con l’UE.

Shopping online, consigli per evitare le truffe

Addentriamoci ulteriormente nel nostro vademecum per evitare le truffe con ulteriori consigli dedicati al mondo dello shopping online. Non bisogna mai prendere con leggerezza tale questione, in quanto i dati ci dicono che nel 2017 ben 16 milioni di italiani sono stati vittima di truffe online. Praticamente un terzo della popolazione. la connessione può giocare un ruolo importante in questo problema. Utilizzare un WiFi pubblico infatti rischia di esporre i nostri dati personali. Spesso infatti gli hacker possono accedere alle reti pubbliche (ad esempio quelle di centri commerciali o dei comuni), quindi meglio evitare di fare acquisti se ci connettiamo momentaneamente ad esse. Naturalmente, ancora più importante è l’utilizzo della password. Usare sempre la stessa per vari account è molto pericoloso. Inoltre, meglio essere creativi e trovare codici alfanumerici che i criminali difficilmente potranno intuire.

Quando parliamo di shopping online, però, inevitabilmente il pensiero va ai grandi colossi come eBay, Ticketone e soprattutto Amazon. Con il portale di Bezos possiamo dormire sogni tranquilli, vista la massima sicurezza offerta dal sito. Ed è proprio per questo motivo che ormai molti truffatori provano a sfruttare questa sicurezza per trarre in inganno le loro potenziali vittime. Sono infatti state segnalate anche truffe di coloro che si servono per Amazon come una vetrina, per poi chiedere al compratore di completare l’acquisto al di fuori della piattaforma, magari promettendo un maggiore risparmio economico. Si tratta di un campanello d’allarme che deve farci desistere dal completare la transazione. C’è poi chi sfrutta il logo di Amazon per inviarci mail facendo credere si tratti del portale in questione. In cambio ci chiede dati sensibili che invece Amazon non ci chiederebbe mai.

I punti chiave…

per evitare le truffe online bastano pochi accorgimenti, innanzitutto affidarsi a siti sicuri, i quali devono presentare partita IVA e avere metodi di pagamento tracciabili; evitare di usare WiFi pubbliche è un altro consiglio importante; diversificare le password in base ai vari account personali e crearne complesse con codici alfanumerici rende la vita degli hacker impossibile.

Anche in questo caso si tratta diche possiamo evitare con un minimo di informazione e attenzione.