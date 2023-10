Stavolta è la Polizia Locale di Napoli ad accorrere in nostro aiuto. I malviventi si sono inventati un altro stratagemma per truffare gli onesti cittadini; stiamo parlando delle multe false lasciate sul parabrezza delle auto. Con questo sistema infatti i truffatori riescono a sottrarre denaro agli ignari automobilisti, i quali credo di pagare la multa al Comune indicato nel bollettino e invece versano un bonifico ai truffatori. Come fare per distinguere le sanzioni vere da quelle escogitate da questi criminali?

L’ingegno dei furfanti è sempre all’opera

Come dicevamo, è la stessa Polizia Locale di Napoli a darci importanti informazioni in merito alla nuova truffa che sta circolando in questi giorni nel nostro Paese e offrirci importanti indizi per evitarla. Le multe false sul parabrezza possono rappresentare un problema non da poco perché si appoggiano sul fatto che tutti gli automobilisti, una volta vista la sanzione sulla propria auto, opteranno per il pagamento immediato, al fine di evitare una salata mora. In tempi di crisi come questi, e con i rincari folli d’autunno ormai giunti in ogni aspetto del nostro quotidiano, ci mancava anche una bella multa. E per giunta anche falsa.

Insomma, quando è troppo è troppo e stavolta i criminali l’hanno fatta proprio grossa.

La polizia di Napoli ha scoperto diverse multe appioppate ad ignari automobilisti e si riferiscono a differenti violazioni del Codice della Strada. Le sanzioni in questione sembrano proprio vere, ma si tratta di fake atti a truffare gli onesti automobilisti che invece non hanno commesso alcuna infrazione stradale. A tal proposito dunque gli agenti hanno rilasciato una comunicazione che tutti i cittadini dovrebbero leggere attentamente al fine di evitare di cadere vittime di tale raggiro:

“I falsi avvisi di accertamento riportano le erronee diciture sotto riportate: richiesta di pagamento su iban: IT80E360810513208408408445 BIC BPPIITRRXXX senza indicazione del beneficiario, o ancora la dicitura: Sostava la strada sul marciapiede, e ancora: la sanzione prevista è di 83 euro con riduzione del 30%, ma erroneamente calcolata in 56,90 invece di 58,10 euro. Attenzione anche alla causale: obolo, il pagamento da effettuarsi entro due giorni e senza indicare la causale del versamento”.

Multe false sul parabrezza

Gli episodi relativi a multe false si sono verificati a Napoli.

“altre forme di pagamento di verbali al Codice della Strada diverse da quelle sotto indicate, devono ritenersi fraudolente: Bonifico bancario iban: IT03W07601034000010339109 BIC BPPIITRRXXX Versamento su CC postale: 1033919109, iban: IT03W0760103400001033919109 intestato a COMUNE DI NAPOLI DIP. SICUREZZA SERV. GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATITIVE VIOLAZIONE NORME C.D.S. Tramite pagamenti presso esercenti (SISALPAY ecc.) convoglianti sul conto bancario sopra indicato”.

Scommettiamo però che in breve tempo anche i malviventi di altre città del nostro stivale si metteranno all’opera per emulare i criminali campani. Per fortuna però è arrivato celermente l’intervento delle forze dell’ordine. La Polizia locale del capoluogo campano ha infatti notificato quelli che sono le uniche forme di pagamento disponibili, dandoci quindi un importante indizio su come riconoscere una multa falsa da una vera:

Il caso naturalmente non poteva passare inosservato e ora la preoccupazione di molti automobilisti è quella di incappare in truffe del genere. Il consiglio è quello di recarsi sempre al Comando di Polizia locale più vicino, al fine di far controllare se il verbale che ci hanno lasciato sul parabrezza sia vero oppure se si tratta di un fake. Nel dubbio, infatti, affidarsi agli organi competenti è spesso l’unico modo per evitare con certezza questo tipo di truffe.

I punti chiave…