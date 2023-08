Ormai camminare per strada sia a piedi che in auto è diventato pericoloso. Le persone sono distratte, camminano guardando il cellulare e attraversano la strada senza badare alle strisce pedonali, gli automobilisti sono ugualmente distratti. Vanno troppo veloce o guidano con il telefono in mano. Ecco perché l’idea dei nuovi semafori con luce radar rappresentano un’invenzione molto utile per contrastare tutti questi comportamenti scorretti che non di rado danneggiano gli altri.

Semaforo anti distrazione da smartphone

Ormai guidare con il telefono in mano, o passeggiare per strada con lo sguardo rivolto allo schermo del telefono, è una consuetudine che può costare caro. Quando si guida o si cammina per strada è importante guardare la strada, ma ormai sono sempre di più le persone che sono prese a fare altro e attraversano la strada col rosso perché effettivamente non guardano il semaforo. Ecco perché i semafori intelligenti arrivati a Padova, rappresentano un punto di svolta per evitare che le persone si distraggono al telefono.

Quando il semaforo diventa verde la striscia scompare

Rispetto ai classici semafori che tutti conosciamo, infatti, questi nuovi sistemi proiettano anche un fascio di luce rosso a terra per segnalare il divieto di attraversamento pedonale.

Una volta che il semaforo diventa rosso per i pedoni, quindi, sulla prima striscia viene proiettata una luce rossa che indica che il pedone non può attraversare. Quando il semaforo diventa verde la striscia scompare. La novità, per ora, riguarda la città di Padova con i primi due semafori intelligenti installati a Prato della Valle. Si tratta di sistemi sperimentali che se avranno successo e davvero aiuteranno le persone a distrarsi meno durante l’attraversamento, potrebbero trovare riscontro anche in altre città e diffondersi anche più ampiamente a Padova.

Semaforo intelligente con il radar per i pedoni distratti dal cellulare: come funzionano

È risaputo, infatti, che quando si cammina per strada, ormai si tende a guardare spesso il cellulare per sfogliare pagine, foto, social e messaggi. In questo modo, grazie al semaforo intelligente con la luce a terra, per il pedone sarà impossibile non sapere quando attraversare. Proprio perché avendo lo sguardo verso il basso per guardare il cellulare, vedrà anche la luce rossa proiettata a terra. Insomma, un’idea ingegnosa che potrebbe davvero dare una mano agli attraversamenti selvaggi.

Ricordiamo, che entro la fine dell’anno entrerà in vigore il nuovo codice della Strada, che anticipa moltissimi cambiamenti rispetto al passato. Prima di tutto saranno in vigore nuove norme per bici e monopattini. Ma anche nuove regole per i neopatentati, che per i primi tre anni dalla patente non potranno guidare auto di grossa cilindrata. Novità importanti anche per chi guida sotto effetto di stupefacenti o alcol, con pene più severe e il ritiro della patente a vita per chi causa incidenti più volte sotto effetto di sostanze. Si prevedono anche multe più severe per chi guida con il telefono in mano.

Riassumendo