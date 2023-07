Quando entra in vigore il nuovo codice della strada: supercar dopo 3 anni per i neopatentati

L’estate è ormai arrivata e su strade e autostrade scatta l’esodo estivo da parte di chi deve raggiungere le mete vacanziere. Il clou sarà ad agosto, ma già luglio è partito con i primi bollini rossi sulle autostrade, soprattutto durante il weekend. Ma da quando saranno in vigore le nuove regole del codice della strada 2023 volute da Salvini? Sicuramente è una domanda molto importante, perché saranno milioni a mettersi in strada per raggiungere le località di vacanza e quindi sapere come e quando cambieranno le regole è fondamentale. Le nuove regole relative al codice della strada non sono ancora in vigore.

Nuove regole del codice della strada 2023

Il governo ha parlato dell’autunno più in generale per vedere le prime vere modifiche, ma, come scrive Quotidiano Nazionale, che riporta le parole di Roberto Benigni, vicepresidente dell’Anvu, l’associazione polizie locali d’Italia, su alcune parti, la modifica, come la stretta su chi guida in stato di ebbrezza, oppure la stangata per chi parla al cellulare in auto alla guida, potrebbe arrivare prima, anche a Ferragosto.

“Questa parte potrebbe essere in vigore dal prossimo mese. Ogni modifica viene varata per Ferragosto”

Tutto il resto, quindi la riforma generale del codice, con l’aumento delle multe, invece, prevede tempi lunghi e quindi davvero bisognerà attendere l’autunno. Sono ovviamente ipotesi. Infatti, la fine dell’iter parlamentare terminerà in autunno, tra cui anche le nuove regole riferite ai neopatentati, che per guidare auto potenti dovranno attendere tre anni. Per quanto riguarda i neopatentati, infatti, per i primi tre anni, questi non potranno superare i 100 km orari in autostrada e 90 chilometri orari sulle strade extraurbane.

Ma non finisce qui. Sempre per i neopatentati, e per i giovani che hanno fino a 21 anni, non sarà possibile guidare dopo aver bevuto alcolici.

Si tratta di un divieto assoluto e non si tratta di soglie come per gli altri guidatori. Molto importante, anche il divieto di guidare auto di grossa cilindrata per i primi tre anni di patente, si parla soprattutto di autovetture a motore termico con potenza superiore a 55 kW/t. Per quanto riguarda, invece, le vetture elettriche o ibride, per i primi tre anni non si possono superare quelle con potenza specifica di 65 kW/t, ma compreso il peso della batteria, con delle deroghe riferite ai disabili. Un occhio di riguardo anche per l’educazione stradale nelle scuole e il rafforzamento delle misure di contrasto alla guida sotto effetto di sostanze stupefacenti.

Quando entra in vigore il nuovo codice della strada: supercar dopo 3 anni per i neopatentati

Tra le novità che entreranno in vigore dall’autunno, anche il divieto di bere alcolici per guidatori già condannati e l’obbligo di avere a bordo il famoso “alcolock”,che non farà partire il motore se il tasso di alcol sarà superiore allo 0. In più per chi guida dopo aver assunto droghe, scatterà il ritiro della patente e anche il divieto a guidare per tre anni. Per i recidivi scatterà direttamente il ritiro della patente a vita. Per chi guida e parla al telefono, invece, scatterà, la sospensione da 7 a 20 giorni.

