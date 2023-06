Nuovo Codice della Strada, tutte le novità e le regole: neopatentati, monopattini e stretta alcol

Il progetto di legge del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha avuto il via libera dal Consiglio dei ministri già nella giornata di ieri. Dopo l’approvazione del Cdm, il testo passerà poi all’esame del Parlamento, dove l’attuale governo di Centrodestra vanta una maggioranza schiacciante. Le novità relative al nuovo codice della strada non lasciano spazio a dubbi sulle intenzioni del governo, tanto che è stato chiamato “ tolleranza zero”. Proprio perché si prevedono regole molto più dure a partire dalla stretta sull’uso dei cellulari alla guida. Nel disegno di legge c’e anche il divieto di bere alcol prima di mettersi alla guida e l’obbligo dell’alcolock, dispositivo che blocca l’auto quando il tasso alcolemico di chi guida è troppo alto.

Non è un mistero che il nuovo codice si basi su tre temi fondamentali: le sospensioni delle patenti, i limiti di velocità e i monopattini elettrici.

Nuovo Codice della Strada, Monopattini elettrici

Una delle novità che più fa discutere del nuovo Codice della Strada è l’obbligo di targa per i monopattini elettrici. Obbligatoria anche l’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e l’utilizzo del casco per tutti (oggi l’obbligo è solo per i minorenni).

Da quanto si apprende, la targa è da considerarsi come un contrassegno adesivo identificativo, plastificato e non rimovibile.

Limite di velocità

Non è ancora da escludere, anzi, l’ipotesi di un aumento del limite di velocità su alcune tratte di autostrada. A questo proposito, Matteo Salvini ha citato come esempio le strade con 3 o 4 corsie dove il tasso di incidentalità è prossimo allo zero.

Dunque in alcuni tratti di autostrade sarà verosimilmente possibile superare i 130 km/h senza il timore di ricevere multe.

Patente

Per quanto riguarda invece il tema della sicurezza, le discussioni non mancheranno.

Il nuovo Codice della Strada porterà numerose novità anche sul fronte della patente. In primis, chi si macchierà di incidenti causati da alcol e droga perderà per sempre la possibilità di guidare. La definizione esatta è ergastolo della patente. Ma c’è anche una minisospensione della patente per chi ha meno di 20 punti, previste anche sanzioni più dure per chi posteggi in doppia fila o sui posti riservati ai disabili.

Un’altra novità è l’aumento del numero delle ore necessarie per effettuare l’esame, che passano da 10 a 12. Da segnalare anche l’introduzione delle sospensioni automatiche. Queste scatteranno in base al numero dei punti: 15 giorni per chi ha tra 1 e 9 punti, 7 giorni per chi ha tra i 10 e 19 punti.

Già a scuola e all’università saranno previsti corsi di sicurezza stradale, mentre per quanto riguarda le zone a traffico limitato, si prevede l’avvio di una tolleranza del 10% per il tempo massimo di permanenza nelle zone di interesse. Infine, aumentano da 10 a 12 le ore di guida minime fondamentali per fare l’esame della patente.

Riassumendo

– Il Consiglio dei ministri ha approvato la proposta di legge presentata da Matteo Salvini per il nuovo Codice della Strada.

– Con ogni probabilità il nuovo Codice della Strada debutterà entro la fine del nuovo anno.

– Sono tante le novità che riguardano il nuovo Codice, su tutte i monopattini elettrici, le patenti e i limiti di velocità

– Una delle novità più discusse riguarda l’obbligo di aggiungere una targa ai monopattini elettrici

– Arriverà anche l’ergastolo della patente per quelle persone che si macchieranno di incidenti gravissimi.