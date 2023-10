Nei prossimi giorni, esattamente il 20 ottobre, ci sarà uno sciopero che coinvolgerà Trenitalia, Trenord, Italo Treno nonché i mezzi pubblici che potrà creare non pochi disagi ai pendolari. Questi ultimi, infatti, potrebbero trovarsi impossibilitati a raggiungere il luogo di lavoro o altre destinazioni.

Gli scioperi, però, sono l’unico mezzo mediante il quale si possono spingere le parti coinvolte a rinegoziare condizioni contrattuali e a cercare soluzioni ai problemi che angosciano di più. In alcuni casi, ciò può portare a cambiamenti positivi nelle condizioni di lavoro e nei rapporti sindacali.

Detto ciò, ecco gli orari e la fasce garantite di ciò che sappiamo fino a ora.

In arrivo una nuova giornata calda

Dopo una settimana dall’ultima, sta per arrivare una nuova giornata di sciopero generale di vari settori che potrebbe portare notevoli ripercussioni anche nel settore dei trasporti, esattamente per Trenitalia, Trenord e Italo Treno.

Dopo quello del 9 ottobre, quindi, la prossima agitazione, salvo modifiche dell’ultima ora, ci sarà il prossimo 20 ottobre. Ciò lo si evince anche dal calendario degli scioperi programmati di ottobre diramato dal Ministero.

A protestare saranno coloro che lavorano sia nel pubblico che nel privato rappresentati dalle sigle sindacali Unione sindacale italiana, Cub, Sgb, Si Cobas e Adl Varese.

E non è finita in quanto a Roma, nella medesima giornata, potrebbero fermarsi anche asili nido, materne, scuole e uffici. Lo sciopero generale coinvolgerà con tutta probabilità anche il trasporto Atac e Ama e a Milano forse l’Atm.

Sui siti ufficiali delle diverse compagnie di bus, però, ancora non sono state fornite delle informazioni precise che arriveranno sicuramente nei prossimi giorni.

Sciopero Trenitalia, Italo e mezzi pubblici 20 ottobre: orari e fasce garantite

C’è una certezza per il 20 ottobre ovvero che ci sarà lo sciopero generale, salvo cambiamenti dell’ultima ora, del personale di Trenitalia, Trenord e Italo Treno.

Esso ci sarà

Se la mobilitazione sarà come quella dello scorso 9 ottobre, per le Ferrovie Nord le fasce orarie di garanzia saranno quelle dalle ore 6 alle 9 e dalle ore 18 alle 21. Per quanto riguarda le linee gestite da Rfi, potrebbero quindi essere interessati i collegamenti da/per Milano Malpensa e i seguenti treni: S1 Saronno-Milano Passante-Lodi, S2 Seveso-Milano Passante-Milano Rogoredo. E ancora, S4 Camnago L.-Milano Cadorna, S9 Saronno-Seregno-Milano-Albairate, S12 Milano Bovisa-Melegnano, S13 Milano Bovisa-Pavia e i regionali Brescia-Iseo-Edolo. Nel caso di cancellazioni di treni, comunque, per raggiungere l’aeroporto saranno istituiti dei bus sostitutivi per Malpensa in partenza da Milano Cadorna e da Busto Arsizio senza fermate intermedie.

In ogni caso, nelle giornate di sciopero, Trenitalia assicurerà i servizi minimi di trasporto predisposti dopo gli accordi con le Organizzazioni sindacali.

Dato che durante la mobilitazione potrebbero esserci anche delle variazioni non preventivabili, il suggerimento è quello di prestare la massima attenzione ai comunicati diffusi presso le stazioni o dagli organi di informazione. Inoltre, bisogna ricordare che, in caso di sciopero, i treni in viaggio a inizio mobilitazione arriveranno comunque alla destinazione finale se quest’ultima si può raggiungere entro 1 ora dall’inizio dell’agitazione. Trascorso tale periodo, invece, i treni si potranno fermare nelle stazioni precedenti a quella finale.

Riassumendo…

1. Occhi puntati sullo sciopero generale che coinvolgerà Trenitalia, Trenord, Italo Treno e i mezzi pubblici il 20 ottobre

2. Quel che si sa con certezza al momento, salvo ripensamenti dell’ultima ora, è che ci sarà esattamente dalle ore 21 di giovedì 19 ottobre fino alle ore 21 di venerdì 20 ottobre

3. Nelle giornate di sciopero, comunque, verranno assicurati sempre i servizi minimi garantiti.

