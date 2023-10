Calendario scioperi programmati di ottobre 2023: il 9 c’è quello dei trasporti e del settore aereo

Il calendario degli scioperi programmati di ottobre 2023 è davvero molto fitto.

Sicuramente provocherà maggiori disagi quello del 9 ottobre dei trasporti e del settore aereo. Esso, in realtà, era stato indetto per la giornata di venerdì 29 settembre ma, a seguito della precettazione di Matteo Salvini, è stato deciso di rinviarlo. Il motivo è che con l’intervento del ministro, la mobilitazione era stata ridotta a 4 ore, troppo poche per l’iniziativa.

Intanto, Maurizio Landini ha comunicato che se il Governo continuerà a non ascoltare le richieste dei sindacati, non è escluso che nei prossimi giorni si organizzerà una nuova mobilitazione generale.

Anche se tutti non lo condividono, ricordiamo che lo sciopero è un “diritto sacrosanto” per cui si deve rispettare. Ecco dunque le date e gli orari delle mobilitazioni programmate di inizio ottobre 2023.

Ottobre ricco di mobilitazioni

Lo sciopero nazionale del 29 settembre è stato posticipato a ottobre. Ma vediamo in ordine quali stop ci saranno questo mese come si evince dal calendario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il giorno di mobilitazione più rilevante del mese in corso ci sarà ilin quanto lo sciopero nazionale dei mezzi pubblici e del settore aereo è stato posticipato a tale data dopo la precettazione firmata da Matteo Salvini. E dunque, per 24 ore, con modalità territoriali diverse, ci sarà quello degli addetti al trasporto pubblico locale. Inoltre per 24 ore, dalle 00.01 alle 23.59 quello del settore aereo handlers e degli aeroportuali di handling.

Il giorno successivo ovvero il 10 (martedì) per 24 ore sciopereranno i lavoratori della Brescia Trasporti e del gruppo Arriva con sede a Brescia. E ancora, per 4 ore, incrocerà le braccia il personale della società Amaco di Cosenza (10-14) e per 24 ore quello della società Amt di Genova.

Calendario scioperi programmati di inizio ottobre 2023: il 9 c’è quello dei trasporti e del settore aereo

Come detto, il calendario degli scioperi programmati di ottobre 2023 è molto ricco. Il 12 di tale mese per 8 ore, dalle 9 alle 17, incroceranno le braccia i dipendenti della Caronte e Tourist presso lo stretto di Messina mentre il giorno dopo per 3 ore (9-12) quelli della società trasporto pubblico di Bolzano.

Il 16 ottobre, addirittura per 48 ore, dalle 00.00 del 16 alle 24 del 17 ottobre, ci sarà lo stop della società Nothegger Intermodal Truckin GMBH della sede di Bolzano.

Dopo qualche giorno di quiete si riprenderà il 20 ottobre con lo sciopero generale del personale a tempo determinato/indeterminato con contratti precari/atipici di tutti i comparti. In più, nella stessa giornata, per 24 ore, ci sarà anche quello della società Autoguidovie Lombardia con interessamento dell’area di Bologna.

Si fermerà per l’intera giornata anche il settore aereo (00.01-24), quello ferroviario dalle 21 del 19 alle 21 del 20 ottobre nonché la Tpl per 24 ore con diverse modalità. Inoltre il trasporto marittimo delle isole maggiori da 1 ora dalle partenze, delle isole minori dalle 00.01 alle 24 e delle autostrade dalle 22 del 19 ottobre alle 22 del 20 ottobre.

Riassumendo…

1. Anche il mese di ottobre 2023 avrà un calendario ricco di scioperi programmati

2. Si inizia con quello del trasporto pubblico e aereo di 24 ore il 9

3. Per il 20 ottobre, invece, è atteso un nuovo sciopero generale.

