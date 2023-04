Sciopero Trenitalia, Tper e Trenord 14 aprile 2023: orari e fasce garantite

Si prospetta un venerdì di passione per chi deve spostarsi con i mezzi pubblici. Il prossimo 14 aprile 2023, ci sarà infatti lo sciopero Trenitalia, Trenord e Tper di 8 ore proclamato dalle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Sml Fast e Orsa Ferrovie.

Occhio quindi agli spostamenti in questa giornata in quanto potrebbero esserci ritardi oltre che numerose soppressioni. È giusto che i cittadini siano stanchi dei continui disservizi e delle mobilitazioni. Ma è altrettanto giusto che i lavoratori chiedano di poter lavorare in condizioni più dignitose: molti di essi sono andati infatti in pensione senza che sia avvenuto un giusto ricambio di personale. Una delle delle maggiori lamentele è quindi la carenza di organico, diventata oramai insostenibile.

La richiesta all’unisono è quella di riprendere un confronto serio e finalizzato a risolvere le criticità di tutti i lavoratori e le lavoratrici.

Orari e fasce protette

Lo sciopero Trenitalia del 14 aprile ci sarà dalle ore 9 alle ore 17.

In tale fascia oraria anche i treni Tper e Trenord potrebbero subire delle cancellazioni o variazioni.

La mobilitazione, comunque, potrebbe comportare delle modifiche anche prima dell’inizio dello sciopero e dopo la sua fine. Come per tutte le giornate feriali, però, saranno garantiti i servizi minimo di trasporto per cui il suggerimento è quello di controllare gli aggiornamenti in tempo reale mediante l’applicazione di Trenitalia.

In alternativa si potrà consultare la sezione “Infomobilità” del sito ufficiale Trenitalia, chiamare il numero verde gratuito 8008992021 o infine recarsi presso le biglietterie. Ovviamente si potranno cercare info e aggiornamenti anche sul sito TrenitaliaTper e Trenord.

Per quanto riguarda i treni regionali, invece, nella giornata del 14 aprile, saranno istituiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione.

Non solo sciopero Trenitalia anche Trenord e Tper

Ovvero quella dalle 6 alle 9 e quella dalle 18 alle 21 (giorni feriali).

In una nota sulla sua pagina ufficiale, Trenord ha comunicato che per lo sciopero del 14 aprile non si attendono adesioni significative per cui non si prevedono interruzioni sulla rete ferroviaria. Eventuali cancellazioni, in ogni caso, saranno comunicate in modo tempestivo.

Per quanto riguarda il servizio aeroportuale, esso sarà garantito con bus da Milano Cadorna e Aeroporto di Malpensa per i soli collegamenti tra questi due luoghi senza fermate intermedie. Anche la tratta in bus tra Stabio e Aeroporto di Malpensa sarà garantita senza però fermate intermedie.

La nota di Tper, infine, è la medesima di quella fornita da Trenitalia. Sul sito ufficiale di quest’ultimo si potrà anche trovare l’elenco dei treni nazionali garantiti nei giorni feriali e festivi e di quelli garantiti in caso di sciopero con durata non superiore alle 24 ore.

