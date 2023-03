Calendario scioperi programmati inizio aprile 2023: stop trasporto aereo, Trenitalia e mezzi pubblici

È già disponibile sul sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il calendario degli scioperi programmati di inizio aprile 2023. Oggi come ieri i motivi per i quali ci si mobilita sono sempre gli stessi: i licenziamenti, gli infortuni, i tagli salariali e le punizioni ingiuste. A questi, vanno aggiunte anche le aggressioni che costantemente coinvolgono gli autisti.

Lo sciopero è un diritto sacrosanto: nel corso dei decenni, infatti, l’astensione volontaria dal lavoro è servita per portare avanti tutta una serie di rivendicazioni importanti che non vanno dimenticate. Chi si sposta con i mezzi pubblici, consultando il calendario, potrà giocare d’anticipo e organizzare i propri spostamenti alternativi verso scuola o lavoro. Purtroppo sarà una giornata dura.

Ma vediamo cosa si fermerà e quando.

Si parte proprio il 1° aprile

Lo sciopero del primo giorno del mese non è un pesce d’aprile, anzi. Per 24 ore in tale giornata si fermerà il personale della Tpl della regione Umbria nonché quello della BusItalia.

E non è finita perché in tale giornata ci sarà anche quello della Mercitalia Rail e Shunting&Terminal, dalle ore 9 alle ore 18.

Il giorno successivo per 4 ore (13-17) incroceranno le braccia i dipendenti della società Ags handling aeroporto di Orio al Serio (Bergamo). Sempre il 2 aprile sciopererà il personale Enav (Atp) di Napoli dalle 13 alle 17 nonché quello (nello stesso orario) della Italpol vigilanza operante presso l’aeroporto di Malpensa (Mi). Dalle 13 alle 17 del 2 aprile, come si evince dal calendario degli scioperi programmati, ci sarà anche quello dell’Enav Atp Bologna e Roma Urbe.

Trasporto pubblico locale: ecco il calendario degli scioperi programmati

Il 3 aprile sciopererà il personale di movimento della metro della società Gtt di Torino dalle 16 alle 20 mentre dalle 11 alle 15 quello dell’Atc di Capri.

Per 4 ore, dalle 12.30 alle 16.30 ci sarà lo stop della Sst trasporti di Ferrara e dalle 18 alle 20 quello della Gtt di Torino settore viaggiante Urbano Venaria. Per 24 ore, poi, si fermerà il personale tecnico della metropolitana di Torino.

Passiamo al giorno successivo ovvero il 4 aprile: per 24 ore dalle 00.45 del alle 00.45 del 5 aprile ci sarà lo sciopero del personale navigante tecnico di Poste Air Cargo. Dopo una settimana di relativa quiete le mobilitazioni torneranno con lo sciopero di Trenitalia del 14 aprile di 8 ore (9.01-16.59).

Anche il 17 aprile sarà una data nera per i trasporti pubblici: dalle 6.59 alle 10.59 sciopereranno le Autolinee Rocco di Lagonegro (Pz) e dalle 16.05 alle 20.35 le Ferrovie Appulo Lucane. Anche il personale dell’Etna Trasporti di Catania sciopererà in tale giornata dalle 9.30 alle 13.30 così come quello della Segesta Autolinee di Palermo e l’Interbus di Enna. Per 24 ore in diverse modalità il 17 aprile ci sarà anche lo stop della Star Mobility di Lodi e dalle 10.15 alle 14.15 quello Tpl linea di Savona.

