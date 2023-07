Sciopero Trenitalia e Italo Treno 13 luglio e stop trasporto aereo 15 luglio: orari e fasce garantite

Parte da oggi una settimana davvero complicata per chi deve viaggiare. Ci sarà infatti un importante sciopero Trenitalia e Italo Treno il 13 luglio e dopo qualche giorno ce ne sarà un altro che riguarderà il settore aereo. Incroceranno infatti le braccia i piloti della compagnia Malta Air (che opera i voli di Ryanair) e quelli della Vueling.

Nel primo caso, spiegano le fonti sindacali, l’astensione al lavoro è stata proclamata a sostegno della vertenza. Esattamente per il rinnovo del contratto di lavoro scaduto da sei anni.

I piloti della Malta Air sciopereranno invece per l’accordo insoddisfacente per la loro categoria. Inoltre per la chiusura totale da parte della compagnia aerea di un confronto tra le parti.

Ecco allora orari e fasce garantite dei prossimi scioperi.

Il 15 luglio

Quella di sabato 15 luglio sarà una giornata di fuoco per chi si sposta con l’aereo. Siamo nel clou dell’inizio delle vacanze estive per cui saranno in molti ad avere inevitabili problemi. Oltre allo sciopero di Malta Air (che opera per i voli Ryanair) dalle 12 alle 16 ci sarà anche quello della low cost Vueling. In quest’ultimo caso, salvo ripensamenti dell’ultima ora, i disservizi ci saranno dalle 10 alle 18.

Gli assistenti di volo e i piloti sciopereranno a causa della mancata disponibilità della compagnia a costruire sane e costruttive relazioni con i sindacati.

La Filt Cgil che ha proclamato lo sciopero ha spiegato i dettagli in una nota. In essa si legge che, nonostante vi sia stata da parte del sindacato la disponibilità ad avviare un confronto costruttivo, dall’azienda c’è stata una chiusura totale.

E non è finita, perché quello italiano si inserisce in un contesto europeo che al momento è abbastanza critico.

la società che ha sede a Bruxelles e coordina il traffico aereo in Europa, ha comunicato che uno dei sindacati ha programmato delle giornate di protesta nelle prossime settimane.

Inoltre sul sito ufficiale del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture si legge che nella giornata del 15 luglio, si fermerà anche il personale Enav Apt Napoli per 8 ore dalle 10 alle 18 così come il personale Sogeeal dell’aeroporto di Alghero (Sassari). Inoltre, nel medesimo orario, ci sarà anche lo stop del personale della società aeroporto di Genova e quello della società Toscana aeroporti handling scali di Firenze e Pisa.

Il nostro consiglio è quello di tenersi aggiornati sullo stato di sciopero aereo seguendo le notizie e controllando il sito ufficiale della compagnia aerea interessata. Sicuramente quest’ultima invierà una comunicazione ufficiale ma sarà comunque importante capire quali voli potrebbero essere colpiti e se ci saranno delle alternative disponibili per evitare che la propria vacanza sia rovinata.

L’Ente nazionale per l’aviazione civile ricorda sempre che durante gli scioperi ci saranno sempre fasce orarie di tutela, dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. In tale arco temporale, l’Enav comunica che i voli dovranno essere effettuati e che tutte le informazioni specifiche potranno essere richieste alla compagnia aerea di riferimento.

Sciopero Trenitalia e Italo Treno 13 luglio e stop settore aereo 15 luglio: orari e fasce garantite

Sul sito ufficiale si legge che il 13 luglio ci sarà lo sciopero del personale Trenitalia, Trenord e Tper dalle 3 di giovedì 13 luglio fino alle 2 del 14 luglio. C’è comunque il call center gratuito il cui numero 800892021 al quale chiamare per chiedere informazioni in tempo reale.

Come si legge sempre sulla pagina ufficiale, saranno garantiti i servizi essenziali in caso di sciopero, esattamente dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

Per quanto riguarda Italo Treno, lo sciopero del 13 luglio inizierà alle 3 e terminerà il 14 luglio alle ore 2 di notte. C’è sul sito già disponibile una lista di tutti i treni garantiti.

In sintesi…

1. La settimana dal 10 luglio si apre con scioperi importanti

2. Il 13 luglio ci sarà lo sciopero di Trenitalia (anche Trenord e Tper). Inoltre quello di Italo Treno, gli orari saranno dalle 3 di notte fino alle 2 del 14 luglio

3. Il 15 luglio toccherà al settore aereo con lo stop di Air Malta per 4 ore (12 alle 16). Inoltre di Vueling dalle 10 alle 18.

