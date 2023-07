Calendario scioperi programmati luglio 2023: stop Italo, Trenitalia e settore aereo

‘Lo sciopero è il modo in cui i lavoratori si fanno sentire quando il silenzio non è più tollerabile’ diceva Samuel Gompers. In merito a esso, l’ultima protesta che ha fatto scalpore è quella degli operai dell’ex Gkn di Campi di Bisanzio (Firenze) che hanno chiesto il pagamento immediato della cassa integrazione. Per costoro i guai sono iniziati l’8 luglio 2021 con un licenziamento collettivo via e-mail per 422 persone. Il Ministero del Lavoro ha poi concesso la cassa integrazione in droga a Qf, società in liquidazione proprietaria della fabbrica, fino al 31 dicembre 2023. Di quei soldi, però, non c’è traccia.

Questo è solo uno dei motivi per i quali si sciopera e giustamente. C’è inoltre che chi chiede il miglioramento delle condizioni salariali e chi protesta contro le decisioni aziendali.

Ebbene, anche il mese di luglio sarà nero per quanto concerne le proteste. Ecco il calendario degli scioperi programmati di inizio mese diramato dal Ministero.

Inizio luglio 2023

Dal calendario degli scioperi programmati di inizio mese diramato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si evince che i disguidi inizieranno il 5 luglio. In tale data per 8 ore, dalle 9.01 alle 17 ci sarà lo sciopero del personale della società Rfi area Cage Liguria.

La giornata clou per i disservizi, però, sarà sicuramente quella del 7 luglio. A Milano in tale data sarà a rischio la circolazione della metropolitana, dei tram e gli autobus. Ovviamente ci saranno come sempre le fasce orarie garantite nelle quali i mezzi pubblici funzioneranno. A proclamare la mobilitazione per il prossimo venerdì è solo un sindacato, Faisa-Confail per cui non si sa quale sarà la reale adesione del personale. Tale mobilitazione, comunque, non riguarderà la sola città di Milano ma tante altre città come si legge sul sito del Ministero per 24 ore.

A Roma, sulle rete di bus anche Cotral e Atac, metro, tram, filobus e ferrovie Roma-Nord, Termini-Centocelle e Metromare lo sciopero ci sarà dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 fino al termine del servizio. Le fasce garantite saranno quindi quelle da inizio servizio alle 8.30 e dalle 17 alle 20. Sempre a Roma, per quanto concerne il servizio notturno, nella notte tra il 6 e il 7 luglio, non sarà garantito il servizio delle linee identificate con la lettera N. Non sarà garantito nemmeno il servizio delle linee diune che hanno corse programmate oltre le 24 ore. In più le corse notturne delle linee 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 314, 404, 444, 451, 664, 881, 916 e 980. Occhio anche alla metropolitana, in quanto non saranno previste corse dopo la mezzanotte.

Come detto, il 7 luglio sarà un venerdì nero per il trasporto pubblico. Di 8 ore, in varie modalità, ci sarà anche lo sciopero dei dipendenti del trasporto regionale della Basilicata. Dalle 10 alle 14, invece, sempre il 7 luglio, quello del gruppo Arriva Italia con sede a Brescia. E ancora, quello (di mezzo turno per ogni turno) del personale addetto alla ristorazione delle società Elior Divisione Itinere e Clean Service operanti pfresso la società Trenitalia.

Proseguendo con la giornata del 7 luglio, ci sarà lo stop di 24 ore anche del personale Busitalia regione Umbria e di quello della Movibus di San Vittore Olona (Milano) per 4 ore, dalle 16 alle 20. In più quello dell’Eav di Napoli dalle 9 alle 13.

Calendario scioperi programmati luglio 2023: stop Italo, Trenitalia e settore aereo

Una delle giornate di clou secondo quanto comunica il calendario degli scioperi programmati del Ministero è il 7 luglio. Dopo quasi una settimana di relativo relax, ci sarà il 13 luglio lo stop del personale Trenitalia e Italo Treno di 23 ore, esattamente dalle 3 del mattino del 13 alle 2 del 14 luglio. Questo sciopero arriverà dopo quello effettuato tre mesi fa per chiedere sempre un adeguato piano di assunzioni e un maggiore equilibrio nella programmazione dei turni. È chiesta inoltre, una maggiore sicurezza a fronte delle tante aggressioni subite dal personale.

Infine anche il 15 luglio sarà una giornata nera per il trasporto aereo. Sciopererà per 8 ore, dalle 10 alle 18, il personale Enav Atp di Napoli e per 24 ore (00.01 alle 23.59) quello del personale dipendente della societàdi handling portuale. Per 8 ore anche il personale della Vueling sciopererà, dalle 10 alle 18, e dalle 12 alle 16 il personale navigante tecnico della compagnia aerea Malta Air.

Riassumendo….

1. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha già diramato il calendario degli scioperi programmati di luglio 2023

2. La giornata clou sarà quella del 7 luglio con lo stop di Atm, Eav e Atac

3. 13 luglio sciopero Trenitalia e Italo Treno

4. Il 15 luglio mobilitazione settore aereo con Volotea.

