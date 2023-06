Calendario scioperi programmati inizio giugno 2023: domenica nera per il trasporto aereo

Giugno 2023 si preannuncia un mese rovente non solo per il caldo atteso ma anche per gli scioperi programmati. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, infatti, ha diramato il calendario di tutte le mobilitazioni previste.

Ovviamente chi si sposta con i mezzi pubblici avrà delle grosse difficoltà ma come diceva Ai Weiwei “il silenzio non protegge i diritti umani”. Lo sciopero, infatti, è un diritto dei lavoratori perché è l’unico strumento che consente loro di unirsi e di organizzarsi per difendere i propri diritti e interessi.

Ci sono sempre dei motivi per i quali si sciopera come il miglioramento salariale o gli orari eccessivi o ancora per la mancata sicurezza sul posto di lavoro.

Detto ciò, ecco orari e date delle mobilitazioni di giugno 2023.

I primi giorni di giugno

Il calendario degli scioperi programmati di giugno si apre con lo stop di 24 ore nella giornata di sabato del personale della società Tpl Linea di Savona.

Nella medesima giornata ci sarà lo sciopero di 24 ore anche del personale della BusItalia Veneto di Padova e della Start Romagna bacino di Rimini.

La giornata nera per i trasporti ci sarà il 4 giugno con lo sciopero del trasporto aereo. Sul sito del Ministero si legge che per 24 ore, dalle 00.01 alle 24 ci sarà quello di Air Dolomiti. Per 4 ore dalle 13 alle 17, invece, incroceranno le braccia i lavoratori dell’Enav Milano e Roma. Inoltre per 24 ore, dalle 00.01 alle 24, si fermerà il personale navigante della Volotea così come quello dell’Ags Handling dell’aeroporto di Orio al Serio di Bergamo.

Per 24 ore, poi, il 4 giugno, incroceranno le braccia anche i lavoratori dell’Atitech di Roma Fiumicino nonché il personale dipendente delle aziende di trasporto aereo e indotto. E ancora, per 4 ore dalle 12 alle 16 si fermerà il personale di terra del vettore American Airlines insieme a quello della compagnia aerea Emirates. Infine, per 24 ore, sciopererà anche il personale navigante della Vueling dalle 00.01 alle 24.

In merito allo sciopero del trasporto aereo, l’Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) ha comunicato che, come sempre, ci saranno delle fasce orarie di tutela. Esattamente dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21. In tali archi temporali, i voli dovranno essere effettuati. Sulla sua pagina ufficiale ha inserito anche l’elenco dei voli garantiti in tale giornata.

Le altre mobilitazioni

L’elenco degli scioperi programmati prosegue con quello del 5 giugno del personale Segesta Autolinee di Palermo, dalle 9.30 alle 13.30. sempre il 5, per 24 ore, ci sarà anche la mobilitazione del personale della società Etna trasporti di Catania nonché quello della SicilBus di Palermo e della Interbus di Enna.

Il giorno successivo (6 giugno) sarà la volta della Stp di Bari i cui lavoratori incroceranno le braccia per 24 ore così come quello dell’Atap di Pordenone. Infine il 5 giugno per 24 ore, ci sarà lo stop anche del Gruppo Romano di Crotone mentre la giornata del 7 giugno si aprirà con la mobilitazione della Gtt di Torino per 4 ore. Il 7, poi, sciopererà per 24 ore anche la Tpl della regione Umbria e nuovamente, si legge sul sito del Ministero, il personale della Gtt di Torino sempre per 4 ore con varie modalità.

Calendario scioperi programmati inizio giugno 2023: domenica nera per il trasporto aereo

Come detto, il calendario degli scioperi programmati inizia con quello di 24 ore della Tpl Linea di Savona. La giornata clou sarà quella di domenica prossima in quanto è previsto uno sciopero del trasporto aereo con varie modalità. Si passerà da uno stop di 24 ore della Vueling e della Volotea a quello di 4 ore del vettore Emirates, American Airlines e del personale dell’Enav. Ci saranno poi scioperi del trasporto pubblico locale soprattutto in Sicilia e a Torino.

Riassumendo…

1. Sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è presente il calendario degli scioperi programmati 2023

2.

Si parte con la mobilitazione della Tpl Linea di Savona3. Il 4 giugno domenica nera per il trasporto aereo4. Sciopero di 24 ore Vueling e Volotea domenica prossima e di 4 ore di Emirates, American Airlines e del personale Enav5. Per due giorni di seguito (6-7 giugno) stop per 4 ore della Gtt di Torino6. L’elenco aggiornato si troverà sul sito del Ministero, giorno per giorno potrebbero esserci delle variazioni.

[email protected]