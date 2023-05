Calendario scioperi programmati fine maggio 2023: stop trasporto aereo e sciopero generale

La seconda metà del mese di maggio non sarà semplice per chi si sposta con i mezzi pubblici. Dal calendario degli scioperi programmati diramato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, infatti, si evince che si partirà domani con lo stop del trasporto aereo. Il culmine si toccherà il 26 maggio in quanto è stato indetto uno sciopero generale di tutte le categorie sia private che pubbliche.

In queste due giornate, quindi, per i viaggiatori potrebbero esserci molti disservizi ma come tutti sanno lo sciopero è l’unico mezzo che hanno i lavoratori per far sentire la propria voce.

Se si sciopera significa che c’è qualcosa che non va e tale mobilitazione è l’unico modo che si ha a disposizione per difendere i propri diritti. Ovviamente in tutti gli scioperi ci sono delle fasce di garanzia durante le quali sono garantiti determinati servizi essenziali o fondamentali. Esse sono stabilite dalle leggi o dagli accordi collettivi.

Stop trasporto aereo domani 19 maggio

Ecco tutti i dettagli in merito.

Domani 19 maggio, come si apprende dal calendario degli scioperi programmati, ci sarà quello del trasporto aereo in alcuni casi di 24 ore. Incroceranno infatti le braccia i lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e dell’indotto.

Ecco gli orari: dalle 00.01 alle 23.59 incroceranno le braccia i lavoratori delle imprese di handling. Per 24 ore ci sarà inoltre lo stop del personale di condotta della compagnia aerea Air Dolomiti, dalle 13 alle 17 quello di Volotea e dalle 12 alle 16 il personale di terra di American Airlines e di Emirates.

Anche Ita Airways sulla sua pagina ufficiale ha comunicato di aver cancellato 111 voli nazionali inserendo anche la lista. Ha spiegato di aver però attivato un piano straordinario per limitare il disagio dei passeggeri riprenotandoli sui primi voli disponibili.

Per questo la stima è che il 68% dei viaggiatori riuscirà comunque a volare nonostante lo sciopero.

L’invito della compagnia è quello di verificare lo stato del proprio volo se si dovrà partire domani prima di recarsi in aeroporto. Ciò sul sito ufficiale, contattando l’agenzia di viaggio presso la quale si è acquistato il ticket di viaggio o chiamando il numero verde dall’Italia che è il 800936090 e dall’estero +390685960020. Le fasce di garanzia sono quelle dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21.

L’Enac, inoltre, sul suo sito ufficiale ha inserito anche l’elenco di tutti i voli garantiti.

Calendario scioperi programmati fine maggio 2023: stop trasporto aereo e sciopero generale

Oltre allo sciopero del trasporto aereo, dal calendario del Ministero si apprende che il 21 maggio sarà un’altra giornata di passione. Per 24 ore si fermerà infatti il personale della società Gtt di Torino.

La data più importante è sicuramente quella del 26 maggio in quanto è stato indetto lo sciopero generale per l’intera giornata. Ci sarà lo stop del settore ferroviario per 8 ore dalle 9.01 alle 17, quello della Tpl per 24 ore con modalità territoriali e quello dei taxi per 24 ore. Inoltre la mobilitazione del settore marittimo per 24 ore: per le isole maggiori da 1 ora prima delle partenze e per le isole minori dalle 00.01 alle 23.59.

In più per 24 ore sciopererà anche la società Amat di Palermo e dalle 9.01 alle 17 il personale appalti ferroviari della società Cfp Cooperativa facchini, portabagagli di Bologna operante nella regione Friuli Venezia Giulia.

Martin Luther King Jr diceva: “lo sciopero è un messaggio a coloro che detengono il potere. Noi, i lavoratori, siamo l’anello vitale della società, senza di noi tutto si ferma“.

