“Lo sciopero è la voce collettiva dei lavoratori che si uniscono per lottare per una vita migliore” diceva Mother Jones. Attraverso le mobilitazioni, come quella del trasporto aereo e dei trasporti, essi chiedono miglioramenti salariali, delle condizioni di lavoro più sicure, degli orari più equi e la protezione da licenziamenti ingiusti.

In una società democratica come la nostra, rispettare il diritto delle persone di esprimere le proprie idee e preoccupazioni, è fondamentale.

Chiaramente qualsiasi mobilitazione si ripercuoterà sui viaggiatori. Questi ultimi, infatti, avranno, numerosi problemi per gli spostamenti.

Occhio allora alle date di domani, del 20 e del 23 giugno. Ci saranno infatti un importante sciopero del trasporto pubblico Atm, del trasporto aereo e di Trenord. Come sempre, però, ci saranno delle fasce di garanzia.

Milano, Atm

Dal calendario degli scioperi programmati diramato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si evince che si comincerà domani. Ci sarà infatti lo stop dell’Atm per 24 ore.

Sul sito ufficiale della compagnia, si legge che il servizio delle linee di superficie e di quelle metropolitane sarà garantito fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18. Significa che si potrebbero avere problemi per spostarsi tra le 8.46 e le 14.59 e dalle 18.01 fino al termine del servizio.

Sempre sul sito dell’Atm, si legge che le linee Autoguidovie numero 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 saranno garantite da inizio servizio fino alle 8.29 e dalle 15 alle 17.59.

Per quanto concerne, infine le motivazioni: si sciopererà soprattutto contro la politica di liberalizzazione, privatizzazione e gare d’appalto dei servizi che al momento sono gestiti da Atm. Inoltre per ricevere in busta paga ulteriori 150 euro netti (per tutti i dipendenti) per recuperare gli aumenti insufficienti del contratto nazionale.

Sciopero trasporto aereo e Trenord il 20 e il 23 giugno: orari e fasce garantite

Non solo sciopero Atm, l’altra grande mobilitazione riguarderà il settore aereo, esattamente il 20 giugno (martedì prossimo). La mobilitazione sarà di 24 ore a livello nazionale per cui ci saranno molti disagi per chi deve viaggiare in aereo. A incrociare le braccia per 24 ore, saranno gli addetti all’handling aeroportuale, quelli che si occupano dell’assistenza a terra e dei viaggiatori e i lavoratori della società Alha dell’aeroporto di Malpensa dalle 11 alle 15. A costoro si uniranno anche i dipendenti della low cost Vueling (sempre per 24 ore).

L’Enav comunica che durante gli scioperi ci sono sempre delle fasce di garanzia. Esse sono esattamente dalle 7 alle 10 del mattino e dalle 18 alle 21 di sera. In tale arco temporale, i voli devono essere effettuati. In ogni caso il suggerimento è quello di consultare il sito della propria compagnia aerea per capire se ci saranno variazioni o soppressioni.

Nella medesima giornata per 4 ore, ci sarà la mobilitazione del personale Eav di Napoli, esattamente dalle 9 alle 13 mentre il giorno successivo toccherà ai dipendenti Gtt di Torino per 24 ore.

Nella giornata del 23 giugno, inoltre, ci sarà uno sciopero di 8 ore del personale di Trenord, esattamente dalle 9.01 alle 16.59. Le modalità tecniche, però, ancora non sono state rese note sulla pagina ufficiale dell’azienda. Sempre il 23 giugno, un’altra grande mobilitazione sarà quella del personale della società cooperativa facchini portabagagli presso lotti regione Friuli Venezia Giulia dalle 9.01 alle 17. Sul sito del Ministero, infine, si legge che il 23 giugno sciopererà nuovamente il personale della Gtt di Torino per 24 ore.

Riassumendo…

1. Domani 16 giugno si parte con lo sciopero Atm di Milano

2. Il 20 giugno sarà la volta di quello del trasporto aereo per 24 ore

3. Il 23 giugno sciopererà invece il personale di Trenord e Gtt di Torino

4. Per tutti gli scioperi indicati ci sono fasce di garanzia.

