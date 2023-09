Domani 8 settembre 2023 ci sarà lo sciopero del trasporto aereo tanto odiato dagli italiani. Ovviamente, a causa di tale mobilitazione, potrebbero esserci delle interferenze nei piani di viaggio di molte persone. Tali cambiamenti come cancellazioni, ritardi e modifiche improvvise sono per tanti estremamente fastidiose, soprattutto se si tratta di viaggi di lavoro o di vacanze pianificate con un certo margine di anticipo. Non bisogna, però, mai dimenticare che gli scioperi sono uno strumento utilizzato dai lavoratori per poter avere delle condizioni migliori di lavoro e salari dignitosi.

Ma qual è l’orario dello sciopero di domani e quali sono i voli garantiti?

Qual è l’orario e le motivazioni?

La raffica di scioperi dei trasporti e del settore aereo è iniziata. Dopo lo stop di Trenord, domani sarà la volta dello sciopero nazionale del trasporto aereo proclamato dai lavoratori dell’indotto (aeroporti) e dei servizi aeroportuali di handling. La mobilitazione durerà 24 ore: esattamente dalle 01.00 dell’8 settembre alle 23.59 della medesima giornata.

Sciopero trasporto aereo 8 settembre 2023: orario e voli garantiti

Proprio per questo Ita Airways, come si legge sulla sua pagina ufficiale, ha cancellato trenta voli da oggi fino al 9 settembre.Ecco quelli del sono– AZ1321 Roma – Bologna– AZ1389 Roma – Genova– AZ1473 Roma – Venezia– AZ1681 Roma – Firenze– AZ1287 Milano Linate – Napoli– AZ1296 Napoli – Milano Linate– AZ1312 Bologna – Roma– AZ1318 Bologna – Roma– AZ1319 Roma – Bologna– AZ1321 Roma – Bologna– AZ1351 Milano Linate – Trieste– AZ1352 Trieste – Milano Linate– AZ1380 Genova – Roma– AZ1383 Roma – Genova– AZ1384 Genova – Roma– AZ1389 Roma – Genova– AZ1460 Venezia – Roma– AZ1462 Venezia – Roma– AZ1463 Roma – Venezia– AZ1466 Venezia – Roma– AZ1473 Roma – Venezia– AZ1475 Roma – Venezia– AZ1652 Bari – Milano Linate– AZ1653 Milano Linate – Bari– AZ1675 Roma – Firenze– AZ1676 Firenze – Roma– AZ1677 Roma – Firenze– AZ1678 Firenze – Roma– AZ1681 Roma – Firenze– AZ1769 Milano Linate – Palermo– AZ1770 Palermo – Milano Linate– AZ2049 Milano Linate – Roma– AZ2080 Roma – Milano Linate– AZ1676 Firenze – Roma.

L’Enac ha spiegato che incroceranno le braccia per lo sciopero del trasporto aereo di domani 8 settembre 2023 i lavoratori delle imprese servizi aeroportuali handling. Inoltre quelli del comparto aereo, aeroportuale e dell’indotto aeroporti nonché il personale dipendente delle aziende di trasporto aereo del settore handlers. L’orario sarà per tutte queste categorie il medesimo: dalle 00.01 alle 23.59 di domani.

Ovviamente, come sempre, saranno garantiti i voli (anche charter) in partenza nelle fasce orarie dalle 7 alle 19 nonché dalle 18 alle 21. Inoltre tutti i voli charter da e per le isole (autorizzati o notificati prima della proclamazione della mobilitazione).

Ita Airways sulla pagina ufficiale comunica che tutti i viaggiatori che hanno un ticket di viaggio per volare l’8 settembre, potranno cambiare la prenotazione senza penali in caso di cancellazione o modifica orario del proprio volo. Potranno anche chiedere il rimborso del biglietto nel caso il volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo sopra le 5 ore. Il tutto entro il 13 settembre.

L’Enac ha invece diramato l’elenco dei voli garantiti l’8 settembre per quanto concerne le tratte nazionali (anche collegamenti con le isole), quelle verso il Medio Oriente, il Nord America, la Sub area Sud Est Asiatico e la Sub area Giappone e Corea. Inoltre i voli verso il Centro America e Sub Area Caraibica e quelli verso i Sub continente sub asiatico.

Riassumendo…

1. Domani 8 settembre ci sarà lo sciopero del trasporto aereo

2. L’orario sarà dalle 00.01 fino al 23.59 dell’8 settembre

3. L’Enac ha diramato l’elenco dei voli garantiti mentre Ita Airways quello dei voli cancellati.

[email protected]